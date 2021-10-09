https://ria.ru/20211009/perm-1753813710.html

Прокуратура Перми выяснит причину окрашивания рек в зеленый цвет

Прокуратура Перми выяснит причину окрашивания рек в зеленый цвет - РИА Новости, 09.10.2021

Прокуратура Перми выяснит причину окрашивания рек в зеленый цвет

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту окрашивания пермских рек Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет, сообщается на сайте краевой... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T15:34

2021-10-09T15:34

2021-10-09T15:59

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ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту окрашивания пермских рек Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет, сообщается на сайте краевой прокуратуры.Ранее в соцсетях появились фотографии нескольких малых рек Перми, в которых вода стала зелёного цвета."Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов ... организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет", - говорится в сообщении.Уточняется, что для этого будут собраны пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний - ПАО "Т Плюс", ООО "Пермская сетевая компания" - запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.Как сообщили РИА Новости в "Т Плюс", для проверки целостности тепловых сетей компания использует краситель Уранин-А, "который полностью соответствует санитарным нормам и абсолютно безопасен"."Он окрашивает воду в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки и обнаружить незаконные врезки", - уточнили в "Т Плюс".

https://ria.ru/20210930/vosstanovlenie-1752508977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, т плюс