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В Оренбуржье задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем
В Оренбуржье задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем - РИА Новости, 09.10.2021
В Оренбуржье задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем
По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области задержаны девять человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:04
2021-10-09T17:04
2021-10-09T20:30
происшествия
адамовский район
оренбургская область
александр бастрыкин
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области задержаны девять человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четверых из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.Она добавила, что следователи и полиция на территории базы, где ранее был найден основной склад хранения алкоголя, дополнительно обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.На сайте "МВД Медиа" добавляется, что также было изъято 1000 бутылок в пластиковой и стеклянной таре.О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается, на данный момент известно о 29 умерших и 54 пострадавших.Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура поставила дело на контроль.
https://ria.ru/20211009/otravlenie-1753810513.html
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адамовский район
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происшествия, адамовский район, оренбургская область, александр бастрыкин, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
17:04 09.10.2021 (обновлено: 20:30 09.10.2021)
В Оренбуржье задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем
СК задержал девять человек по делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье