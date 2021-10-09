Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753801513.html
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении - РИА Новости, 09.10.2021
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
Суд в Оренбуржье заключил под стражу первого обвиняемого по делу об обороте суррогатного алкоголя, 29-летний фигурант признал вину, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:43
2021-10-09T13:05
происшествия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд в Оренбуржье заключил под стражу первого обвиняемого по делу об обороте суррогатного алкоголя, 29-летний фигурант признал вину, сообщила пресс-служба Советского районного суда Орска.Ранее стало известно, что от несертифицированной водки в области скончались 26 человек."Доводы следствия, изложенные в ходатайстве, суд посчитал обоснованными и избрал данному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сейчас в Советском районном суде Орска находятся на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении еще двух лиц, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции.Полиция исследует изъятый алкоголь в Оренбургской области, где погибли 26 человек, в некоторых образцах обнаружен метанол, сообщается на сайте "МВД Медиа"."С мест происшествий, на складах и в продовольственных магазинах региона изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности в полицию поступило около 2 тысяч единиц изъятых объектов. Для их анализа задействованы наиболее опытные специалисты, проводятся криминалистические экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса."На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
https://ria.ru/20211008/alkogol-1753635060.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
12:43 09.10.2021 (обновлено: 13:05 09.10.2021)
 
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении

Суд в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении алкоголем

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд в Оренбуржье заключил под стражу первого обвиняемого по делу об обороте суррогатного алкоголя, 29-летний фигурант признал вину, сообщила пресс-служба Советского районного суда Орска.
Ранее стало известно, что от несертифицированной водки в области скончались 26 человек.
"Доводы следствия, изложенные в ходатайстве, суд посчитал обоснованными и избрал данному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сейчас в Советском районном суде Орска находятся на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении еще двух лиц, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции.
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:09
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
Полиция исследует изъятый алкоголь в Оренбургской области, где погибли 26 человек, в некоторых образцах обнаружен метанол, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"С мест происшествий, на складах и в продовольственных магазинах региона изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности в полицию поступило около 2 тысяч единиц изъятых объектов. Для их анализа задействованы наиболее опытные специалисты, проводятся криминалистические экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса.
"На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются", - добавляется в сообщении.
Следственные действия в рамках уголовного дела об отравлениях
Вчера, 11:20
Глава СК поставил на контроль дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье
 
ПроисшествияМассовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния