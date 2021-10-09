https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753801513.html
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении - РИА Новости, 09.10.2021
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
Суд в Оренбуржье заключил под стражу первого обвиняемого по делу об обороте суррогатного алкоголя, 29-летний фигурант признал вину, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:43
2021-10-09T12:43
2021-10-09T13:05
происшествия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд в Оренбуржье заключил под стражу первого обвиняемого по делу об обороте суррогатного алкоголя, 29-летний фигурант признал вину, сообщила пресс-служба Советского районного суда Орска.Ранее стало известно, что от несертифицированной водки в области скончались 26 человек."Доводы следствия, изложенные в ходатайстве, суд посчитал обоснованными и избрал данному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сейчас в Советском районном суде Орска находятся на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении еще двух лиц, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции.Полиция исследует изъятый алкоголь в Оренбургской области, где погибли 26 человек, в некоторых образцах обнаружен метанол, сообщается на сайте "МВД Медиа"."С мест происшествий, на складах и в продовольственных магазинах региона изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности в полицию поступило около 2 тысяч единиц изъятых объектов. Для их анализа задействованы наиболее опытные специалисты, проводятся криминалистические экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса."На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
https://ria.ru/20211008/alkogol-1753635060.html
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происшествия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
12:43 09.10.2021 (обновлено: 13:05 09.10.2021)
В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
Суд в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении алкоголем
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Суд в Оренбуржье заключил под стражу первого обвиняемого по делу об обороте суррогатного алкоголя, 29-летний фигурант признал вину, сообщила пресс-служба Советского районного суда Орска
.
Ранее стало известно, что от несертифицированной водки в области скончались 26 человек.
"Доводы следствия, изложенные в ходатайстве, суд посчитал обоснованными и избрал данному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Сейчас в Советском
районном суде Орска находятся на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении еще двух лиц, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции.
Полиция исследует изъятый алкоголь в Оренбургской области
, где погибли 26 человек, в некоторых образцах обнаружен метанол, сообщается на сайте
"МВД Медиа".
"С мест происшествий, на складах и в продовольственных магазинах региона изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности в полицию поступило около 2 тысяч единиц изъятых объектов. Для их анализа задействованы наиболее опытные специалисты, проводятся криминалистические экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса.
"На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются", - добавляется в сообщении.