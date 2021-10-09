https://ria.ru/20211009/oplata-1753824162.html

Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков - РИА Новости, 09.10.2021

Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T18:00

2021-10-09T18:00

2021-10-09T18:29

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах."Минтруд России совместно с Минздравом России разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в 7 регионах. Проект постановления представлен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru", - сообщили в пресс-службе Минтруда.Согласно сообщению, отраслевая система оплаты труда должна сделать формирование зарплаты понятным, прозрачным механизмом для каждого работника, а также снизить разницу в оплате труда между регионами за счет повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране.Параметры разработаны с учетом анализа данных о фактических системах оплаты труда и зарплатах в государственных учреждениях здравоохранения, где трудятся свыше 2 миллионов медицинских работников. При разработке проекта постановления учитывались результаты моделирования новой системы оплаты труда в пилотных регионах, при этом моделировании рассчитывались заработные платы для 173 тысяч работников, отметили в министерстве.Проект постановления конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчёта и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения."В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации", - отметили в Минтруде.Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются 8 видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.Нормы проекта распространяются исключительно на региональные учреждения здравоохранения в пилотных субъектах РФ. Пилотный проект начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года. По результатам пилота параметры отраслевой системы оплаты труда могут быть уточнены. На время пилота предусмотрен защитный механизм: заработная плата медицинских работников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.В пилотном проекте участвуют семь регионов: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь. На основе результатов проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

https://ria.ru/20210922/vyplaty-1751260074.html

https://ria.ru/20210805/peterburg-1744596340.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, россия