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Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков - РИА Новости, 09.10.2021
Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T18:00
2021-10-09T18:29
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах."Минтруд России совместно с Минздравом России разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в 7 регионах. Проект постановления представлен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru", - сообщили в пресс-службе Минтруда.Согласно сообщению, отраслевая система оплаты труда должна сделать формирование зарплаты понятным, прозрачным механизмом для каждого работника, а также снизить разницу в оплате труда между регионами за счет повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране.Параметры разработаны с учетом анализа данных о фактических системах оплаты труда и зарплатах в государственных учреждениях здравоохранения, где трудятся свыше 2 миллионов медицинских работников. При разработке проекта постановления учитывались результаты моделирования новой системы оплаты труда в пилотных регионах, при этом моделировании рассчитывались заработные платы для 173 тысяч работников, отметили в министерстве.Проект постановления конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчёта и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения."В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации", - отметили в Минтруде.Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются 8 видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.Нормы проекта распространяются исключительно на региональные учреждения здравоохранения в пилотных субъектах РФ. Пилотный проект начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года. По результатам пилота параметры отраслевой системы оплаты труда могут быть уточнены. На время пилота предусмотрен защитный механизм: заработная плата медицинских работников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.В пилотном проекте участвуют семь регионов: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь. На основе результатов проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, россия
18:00 09.10.2021 (обновлено: 18:29 09.10.2021)
 
Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков

Пилотный проект по новой системе оплаты труда врачей запустят в декабре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минтруд и Минздрав представили на общественное обсуждение проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах.
"Минтруд России совместно с Минздравом России разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в 7 регионах. Проект постановления представлен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru", - сообщили в пресс-службе Минтруда.
Согласно сообщению, отраслевая система оплаты труда должна сделать формирование зарплаты понятным, прозрачным механизмом для каждого работника, а также снизить разницу в оплате труда между регионами за счет повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране.
Параметры разработаны с учетом анализа данных о фактических системах оплаты труда и зарплатах в государственных учреждениях здравоохранения, где трудятся свыше 2 миллионов медицинских работников. При разработке проекта постановления учитывались результаты моделирования новой системы оплаты труда в пилотных регионах, при этом моделировании рассчитывались заработные платы для 173 тысяч работников, отметили в министерстве.
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Проект постановления конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчёта и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения.
"В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации", - отметили в Минтруде.
Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются 8 видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.
Нормы проекта распространяются исключительно на региональные учреждения здравоохранения в пилотных субъектах РФ. Пилотный проект начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года. По результатам пилота параметры отраслевой системы оплаты труда могут быть уточнены. На время пилота предусмотрен защитный механизм: заработная плата медицинских работников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.
В пилотном проекте участвуют семь регионов: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь. На основе результатов проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.
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