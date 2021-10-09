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В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми - РИА Новости, 09.10.2021
В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих. РИА Новости, 09.10.2021
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мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек, по данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей. Как сообщает телекомпания "Рустави 2", спасатели извлекли из-под завалов в субботу еще одно тело несовершеннолетнего, число погибших при обрушении части здания возросло до пяти."Следствием установлено, что хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома, расположенного на улице 26 Мая в Батуми, З.Б. нанял Х.С. для ремонта квартиры и Г.С. Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома", - говорится в заявлении.Задержанным грозит от двух до десяти лет лишения свободы.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
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в мире, батуми, мвд грузии, видео
В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих.
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08:30 09.10.2021 (обновлено: 08:51 09.10.2021)
 
В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми

МВД Грузии задержало трех человек по делу об обрушении части жилого дома в Батуми

© SputnikАвтомобили оперативных служб на месте обрушения жилого дома в Батуми. Кадр видео
Автомобили оперативных служб на месте обрушения жилого дома в Батуми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих.
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек, по данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей. Как сообщает телекомпания "Рустави 2", спасатели извлекли из-под завалов в субботу еще одно тело несовершеннолетнего, число погибших при обрушении части здания возросло до пяти.
"Следствием установлено, что хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома, расположенного на улице 26 Мая в Батуми, З.Б. нанял Х.С. для ремонта квартиры и Г.С. Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома", - говорится в заявлении.
Задержанным грозит от двух до десяти лет лишения свободы.
 
В миреБатумиМВД Грузии
 
 
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