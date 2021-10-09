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В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми - РИА Новости, 09.10.2021
В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:30
2021-10-09T08:30
2021-10-09T08:51
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мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек, по данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей. Как сообщает телекомпания "Рустави 2", спасатели извлекли из-под завалов в субботу еще одно тело несовершеннолетнего, число погибших при обрушении части здания возросло до пяти."Следствием установлено, что хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома, расположенного на улице 26 Мая в Батуми, З.Б. нанял Х.С. для ремонта квартиры и Г.С. Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома", - говорится в заявлении.Задержанным грозит от двух до десяти лет лишения свободы.
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РИА Новости
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-09T08:30
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, батуми, мвд грузии, видео
08:30 09.10.2021 (обновлено: 08:51 09.10.2021)
В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
МВД Грузии задержало трех человек по делу об обрушении части жилого дома в Батуми