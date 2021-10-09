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В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми

В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми - РИА Новости, 09.10.2021

В Грузии задержали трех человек по делу об обрушении дома в Батуми

МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T08:30

2021-10-09T08:30

2021-10-09T08:51

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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек, по данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей. Как сообщает телекомпания "Рустави 2", спасатели извлекли из-под завалов в субботу еще одно тело несовершеннолетнего, число погибших при обрушении части здания возросло до пяти."Следствием установлено, что хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома, расположенного на улице 26 Мая в Батуми, З.Б. нанял Х.С. для ремонта квартиры и Г.С. Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома", - говорится в заявлении.Задержанным грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

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2021

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-09T08:30 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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