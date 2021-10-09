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Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти человек - РИА Новости, 09.10.2021
Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти человек
Число жертв обрушения здания в Батуми возросло до пяти человек, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.10.2021
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв обрушения здания в Батуми возросло до пяти человек, передает телекомпания "Рустави 2"."Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о четырех погибших. Накануне в центре Батуми, на улице 26 Мая, обрушился подъезд семиэтажного дома. Под обломками оказались и припаркованные рядом машины. Как минимум двух взрослых и двух детей удалось спасти. По словам главы МВД, под завалами остаются еще трое детей.На месте работают около 300 спасателей.
тбилиси
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
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в мире, тбилиси, батуми, мвд грузии
07:34 09.10.2021 (обновлено: 10:00 09.10.2021)
 
Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти человек

СМИ: число погибших при частичном обрушении жилого дома в Батуми возросло до пяти человек

© SputnikОбрушение жилого дома в Батуми. Кадр видео
Обрушение жилого дома в Батуми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв обрушения здания в Батуми возросло до пяти человек, передает телекомпания "Рустави 2".
"Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Накануне в центре Батуми, на улице 26 Мая, обрушился подъезд семиэтажного дома. Под обломками оказались и припаркованные рядом машины. Как минимум двух взрослых и двух детей удалось спасти. По словам главы МВД, под завалами остаются еще трое детей.
На месте работают около 300 спасателей.
 
В миреТбилисиБатумиМВД Грузии
 
 
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