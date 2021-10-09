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Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти человек

Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти человек - РИА Новости, 09.10.2021

Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до пяти человек

Число жертв обрушения здания в Батуми возросло до пяти человек, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T07:34

2021-10-09T07:34

2021-10-09T10:00

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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв обрушения здания в Батуми возросло до пяти человек, передает телекомпания "Рустави 2"."Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о четырех погибших. Накануне в центре Батуми, на улице 26 Мая, обрушился подъезд семиэтажного дома. Под обломками оказались и припаркованные рядом машины. Как минимум двух взрослых и двух детей удалось спасти. По словам главы МВД, под завалами остаются еще трое детей.На месте работают около 300 спасателей.

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-09T07:34 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, тбилиси, батуми, мвд грузии