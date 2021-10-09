https://ria.ru/20211009/nuland-1753779260.html

МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву

МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву - РИА Новости, 09.10.2021

МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября, запланированы ее встречи в МИД России и с другими официальными лицами, заявила официальный... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:59

2021-10-09T01:59

2021-10-09T08:20

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мария захарова

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября, запланированы ее встречи в МИД России и с другими официальными лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба госдепа США распространила заявление о том, что "Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем".Она добавила, что в Москве "запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 сентября заявлял, что вопрос о поездке Нуланд в Россию прорабатывается, но у замгоссекретаря нет действующей въездной визы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, заявлял, что Москва и Вашингтон готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и госдепа. По его словам, "когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление". Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил РИА Новости, что Нуланд находится под санкциями РФ, но может приехать в Россию и попытаться договориться с Москвой, снизив градус антироссийской риторики Вашингтона, сенатор предположил, "что ради такого приезда ей разрешат въезд в нашу страну".

https://ria.ru/20211008/amerika-1753561709.html

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москва

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в мире, сша, москва, виктория нуланд, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вашингтон (город), сергей рябков, сергей лавров