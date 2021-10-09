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МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву
МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву - РИА Новости, 09.10.2021
МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября, запланированы ее встречи в МИД России и с другими официальными лицами, заявила официальный... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:59
2021-10-09T08:20
в мире
сша
москва
виктория нуланд
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
вашингтон (город)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября, запланированы ее встречи в МИД России и с другими официальными лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба госдепа США распространила заявление о том, что "Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем".Она добавила, что в Москве "запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 сентября заявлял, что вопрос о поездке Нуланд в Россию прорабатывается, но у замгоссекретаря нет действующей въездной визы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, заявлял, что Москва и Вашингтон готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и госдепа. По его словам, "когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление". Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил РИА Новости, что Нуланд находится под санкциями РФ, но может приехать в Россию и попытаться договориться с Москвой, снизив градус антироссийской риторики Вашингтона, сенатор предположил, "что ради такого приезда ей разрешат въезд в нашу страну".
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в мире, сша, москва, виктория нуланд, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вашингтон (город), сергей рябков, сергей лавров
01:59 09.10.2021 (обновлено: 08:20 09.10.2021)
 
МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву

МИД России подтвердил данные об официальном визите замгоссекретаря США Нуланд в Москву

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября, запланированы ее встречи в МИД России и с другими официальными лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба госдепа США распространила заявление о том, что "Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем".
"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что в Москве "запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 сентября заявлял, что вопрос о поездке Нуланд в Россию прорабатывается, но у замгоссекретаря нет действующей въездной визы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, заявлял, что Москва и Вашингтон готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и госдепа. По его словам, "когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление". Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил РИА Новости, что Нуланд находится под санкциями РФ, но может приехать в Россию и попытаться договориться с Москвой, снизив градус антироссийской риторики Вашингтона, сенатор предположил, "что ради такого приезда ей разрешат въезд в нашу страну".
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Лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем это терпеть
 
В миреСШАМоскваВиктория НуландРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВашингтон (город)Сергей РябковСергей Лавров
 
 
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