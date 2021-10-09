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Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом - РИА Новости, 09.10.2021
Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:14
2021-10-09T10:14
в мире
сша
москва
виктория нуланд
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп.Информацию о визите подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале."Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", — написала Захарова.В конце сентября замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что у Нуланд пока нет действующей въездной визы, однако вопрос о ее визите находится в проработке. Замгоссекретаря находится в черных списках российских властей и ей запрещен въезд на территорию страны.
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в мире, сша, москва, виктория нуланд, вашингтон, россия
01:14 09.10.2021 (обновлено: 10:14 09.10.2021)
 
Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом

Замгоссекретаря США Нуланд 11 октября планирует посетить Москву с официальным визитом

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкЗамгоссекретаря США Виктория Нуланд
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп.

"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — говорится в сообщении.

Информацию о визите подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", — написала Захарова.
В конце сентября замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что у Нуланд пока нет действующей въездной визы, однако вопрос о ее визите находится в проработке. Замгоссекретаря находится в черных списках российских властей и ей запрещен въезд на территорию страны.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 12:23
"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
 
В миреСШАМоскваВиктория НуландВашингтонРоссия
 
 
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