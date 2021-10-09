https://ria.ru/20211009/nuland-1753778052.html
Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом - РИА Новости, 09.10.2021
Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:14
2021-10-09T01:14
2021-10-09T10:14
в мире
сша
москва
виктория нуланд
вашингтон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106508/12/1065081273_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a15c2f72035bbab2be87b918f3b64d8c.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп.Информацию о визите подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале."Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", — написала Захарова.В конце сентября замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что у Нуланд пока нет действующей въездной визы, однако вопрос о ее визите находится в проработке. Замгоссекретаря находится в черных списках российских властей и ей запрещен въезд на территорию страны.
https://ria.ru/20210925/nuland-1751758347.html
сша
москва
вашингтон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106508/12/1065081273_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_0e81e521ad9cb3c406521ffa663695b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, виктория нуланд, вашингтон, россия
01:14 09.10.2021 (обновлено: 10:14 09.10.2021)
Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
Замгоссекретаря США Нуланд 11 октября планирует посетить Москву с официальным визитом