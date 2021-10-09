https://ria.ru/20211009/nuland-1753778052.html

Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом

Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом - РИА Новости, 09.10.2021

Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:14

2021-10-09T01:14

2021-10-09T10:14

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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп.Информацию о визите подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале."Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", — написала Захарова.В конце сентября замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что у Нуланд пока нет действующей въездной визы, однако вопрос о ее визите находится в проработке. Замгоссекретаря находится в черных списках российских властей и ей запрещен въезд на территорию страны.

https://ria.ru/20210925/nuland-1751758347.html

сша

москва

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в мире, сша, москва, виктория нуланд, вашингтон, россия