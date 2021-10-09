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Полиция применила слезоточивый газ на протестах в Ницце
Полиция применила слезоточивый газ на протестах в Ницце - РИА Новости, 09.10.2021
Полиция применила слезоточивый газ на протестах в Ницце
Полиция применила слезоточивый газ на демонстрациях против санитарных мер в Ницце, сообщает местная газета Nice-Matin. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T19:14
2021-10-09T19:14
2021-10-09T19:14
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ на демонстрациях против санитарных мер в Ницце, сообщает местная газета Nice-Matin.Отмечается, что протестующие прошли через полицейские заграждения и пытались выйти на проспект Жан-Медсен в центре города. При этом в пятницу префектура издала указ, запрещающий собрания в этом районе."Силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ днем в субботу на площади Массена в Ницце, чтобы помешать демонстрантам пройти по проспекту Жан-Медсен", - говорится в сообщении газеты.Как сообщает газета, после нескольких минут напряжения обстановка на площади стабилизировалась. Демонстранты начали сидячий протест.В субботу в городах Франции в очередной раз проходят акции протеста против санитарных пропусков. С 9 августа санитарные пропуска во обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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в мире, ницца, франция
Полиция применила слезоточивый газ на протестах в Ницце
Полиция применила слезоточивый газ на протестах против санитарных мер в Ницце
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости.
Полиция применила слезоточивый газ на демонстрациях против санитарных мер в Ницце
, сообщает местная газета Nice-Matin
.
Отмечается, что протестующие прошли через полицейские заграждения и пытались выйти на проспект Жан-Медсен в центре города. При этом в пятницу префектура издала указ, запрещающий собрания в этом районе.
"Силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ днем в субботу на площади Массена в Ницце, чтобы помешать демонстрантам пройти по проспекту Жан-Медсен", - говорится в сообщении газеты.
Как сообщает газета, после нескольких минут напряжения обстановка на площади стабилизировалась. Демонстранты начали сидячий протест.
В субботу в городах Франции
в очередной раз проходят акции протеста против санитарных пропусков. С 9 августа санитарные пропуска во обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.