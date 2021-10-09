https://ria.ru/20211009/myasnikov-1753826050.html

Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих

Названа критическая ошибка при приеме обезболивающих - РИА Новости, 09.10.2021

Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих

Многие нестероидные противовоспалительные препараты или, как их чаще называют, обезболивающие опасны для гипертоников, сказал в эфире телеканала "Россия 1" врач РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T18:34

2021-10-09T18:34

2021-10-09T22:23

общество

здоровье - общество

здоровье

александр мясников (врач)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155660/47/1556604703_0:332:2457:1714_1920x0_80_0_0_af76542ad0b9a64ebfe6da3f6ecaf5a2.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Многие нестероидные противовоспалительные препараты или, как их чаще называют, обезболивающие опасны для гипертоников, сказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников."Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности", — объяснил он.Эксперт отметил, что эти средства плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует проверять именно почки в первую очередь.Медик также предупредил, что обезболивающие стоит принимать только в сочетании с препаратами для желудка, в противном случае может развиться язва.

https://ria.ru/20210918/myasnikov-1750655780.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, здоровье, александр мясников (врач)