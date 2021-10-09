https://ria.ru/20211009/myasnikov-1753826050.html
Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих
Названа критическая ошибка при приеме обезболивающих - РИА Новости, 09.10.2021
Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих
Многие нестероидные противовоспалительные препараты или, как их чаще называют, обезболивающие опасны для гипертоников, сказал в эфире телеканала "Россия 1" врач РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T18:34
2021-10-09T18:34
2021-10-09T22:23
общество
здоровье - общество
здоровье
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Многие нестероидные противовоспалительные препараты или, как их чаще называют, обезболивающие опасны для гипертоников, сказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников."Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности", — объяснил он.Эксперт отметил, что эти средства плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует проверять именно почки в первую очередь.Медик также предупредил, что обезболивающие стоит принимать только в сочетании с препаратами для желудка, в противном случае может развиться язва.
https://ria.ru/20210918/myasnikov-1750655780.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, александр мясников (врач)
18:34 09.10.2021 (обновлено: 22:23 09.10.2021)
Названа критическая ошибка при приеме обезболивающих
Врач Мясников: обезболивающие повышают давление и могут спровоцировать язву желудка