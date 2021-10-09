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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211009/music-1753710349.html
"MAMMAMIA", "Подожгу", "Питер": музыкальные новинки недели
"MAMMAMIA", "Подожгу", "Питер": музыкальные новинки недели - РИА Новости, 09.10.2021
"MAMMAMIA", "Подожгу", "Питер": музыкальные новинки недели
Пока весь мир в ожидании новых песен от Adele (певица обещает выпустить первый за шесть лет трек чуть ли не на следующей неделе), ее коллеги по сцене оказались... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T07:56
2021-10-09T08:08
культура
новости культуры
музыка
санкт-петербург
maruv (анна корсун)
the hatters
юрий музыченко
måneskin
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пока весь мир в ожидании новых песен от Adele (певица обещает выпустить первый за шесть лет трек чуть ли не на следующей неделе), ее коллеги по сцене оказались более активными. Музыкальные новинки недели — в подборке РИА Новости.Måneskin "MAMMAMIA" — не путать с хитом группы ABBA или Богемской рапсодией QueenПобедители Евровидения этого года — рокеры из итальянской группы Måneskin выпустили новый трек "MAMMAMIA". По словам фронтмена Дамиано Давида, эту песню они написали как раз после триумфа на музыкальном конкурсе.Трудно сказать, захватит ли эта статичная композиция TikTok, как это было с кавером на "Beggin". Даже бас-гитаристка Måneskin Виктория Де Анджелис призналась, что они создали этот трек за считанные часы и не рассчитывали на то, что он станет успешным.Как обычно, одна надежда на Дамиано. Уж от его хриплого вокала поклонницы точно не устоят и сделают так, что "MAMMAMIA" при всей ее беспечности окажется на верхушках хит-парадов.LP и ее ангельская "Angels"На этом музыкальные сюрпризы от итальянцев не закончились. Новую песню с романтическим названием "Angels" представила американо-итальянская певица Лаура Перголицци, она же LP. Слушатели хорошо знают ее по хиту "Lost On You".По словам LP, эта песня давно "гудела" у нее в голове. "Я почувствовала себя окрыленной и полной любви, когда эта музыка родилась во мне. Возможно, это были ангелы, которые написали ее. Кто знает?" — рассказала о новой работе певица.Баллада "Angels" войдет в предстоящий альбом LP под названием "Church". Его релиз запланирован на 3 декабря.Группа Cream Soda палит, ломает и взрывает танцполы треком "Подожгу"Российская группа Cream Soda ворвалась в эту осень с космической песней "Подожгу". Она о прошлом, с которым пора расставаться и начинать "по новой ждать весну".Исполнители хита "Плачу на техно" наполнили новый сингл атмосферой 90-х и одновременно каким-то футуристическим звучанием. А что еще нужно для любителей ночной жизни.У Maruv вышла песня "Rich Bitch" (но мы-то знаем, что она не такая)Танцевать до утра предлагает и певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv. Она представила новый трек на восточный манер "Rich Bitch" — по традиции сразу с клипом.В клипе Maruv, как обычно, танцует в стрипах, латексе и портупее. Вместе с девушками на подтанцовке она удивляет зрителей махами ногами и растяжкой, создавая что-то вроде многоножки на каблуках. Хотя кому-то может показаться, что певица и ее команда "ограбили" секс-шоп, поклонникам Корсун такой подход к творчеству только нравится. В комментариях под видео пользователи отправили в адрес артистки многочисленные "браво", а также отметили, что новая работа Maruv — "шикарная", "сочная", "изумительная", а песня обязательно станет хитом. The Hatters раскрывают секреты в песне "Я ваще!"Участники джипси-фолк-рок группы The Hatters выпустили сингл "Я ваще!" из их будущего одноименного альбома (релиз запланирован на 3 декабря), а также опубликовали на YouTube клип на него.Режиссер ролика — Алина Пязок, которая также придумывает клипы и для "старших братьев" The Hatters — группы Little Big. Видео напоминает комедию "Ночь в музее". Только в отличие от голливудского фильма с Беном Стиллером, действие в клипе разворачивается на складе, который охраняет Юрий Музыченко.И хотя в его смену по складу не бегают скелет динозавра с Иваном Грозным, скучать герою не приходится. Он сооружает себе батут из коробок и танцует в костюме робота — тоже из картона. По словам Юры и Алины, так они хотели рассказать историю о том, что "у каждого из нас есть свои секреты, о которых не знают даже те, кто рядом. И каждый, даже самый обычный маленький человек, может быть по-своему интересен".Мари Краймбрери предлагает погрустить под песню "Питер"В Питере, как оказалось, можно не только "пить", в чем несколько лет назад был уверены Сергей Шнуров и миллионы слушателей. Мари Крайбрери, например, уверена, что в Северной столице можно еще и петь.В своей новой поп-роковой песне "Питер" она рассказывает о болезненном разрыве. Певица не раскрывает подробности произошедшего, но в какой-то момент одним из действующих лиц становится город на Неве. "Холодный Питер тобою простужен, водой по спине!" Теперь хотя бы понятно, почему над Питерским небом почти всегда тучи и идет дождь.Возможно, Мари Краймбрери позже расскажет, что все-таки произошло. Пока все любители поездок в Санкт-Петербург могут добавлять эту душевную песню в плейлисты, чтобы погрустить в том же "Сапсане" или наложить ее на сторис в Instagram — с видом на Исаакиевский собор, окруженный желтыми листьями.
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новости культуры, музыка, санкт-петербург, maruv (анна корсун), the hatters, юрий музыченко, måneskin
07:56 09.10.2021 (обновлено: 08:08 09.10.2021)
 
"MAMMAMIA", "Подожгу", "Питер": музыкальные новинки недели

Рассказываем о том, что нового из музыки вышло на этой неделе

© AP Photo / Vianney Le CaerКонцерт группы Maneskin в Париже
Концерт группы Maneskin в Париже - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пока весь мир в ожидании новых песен от Adele (певица обещает выпустить первый за шесть лет трек чуть ли не на следующей неделе), ее коллеги по сцене оказались более активными. Музыкальные новинки недели — в подборке РИА Новости.

Måneskin "MAMMAMIA" — не путать с хитом группы ABBA или Богемской рапсодией Queen

Победители Евровидения этого года — рокеры из итальянской группы Måneskin выпустили новый трек "MAMMAMIA". По словам фронтмена Дамиано Давида, эту песню они написали как раз после триумфа на музыкальном конкурсе.
Трудно сказать, захватит ли эта статичная композиция TikTok, как это было с кавером на "Beggin". Даже бас-гитаристка Måneskin Виктория Де Анджелис призналась, что они создали этот трек за считанные часы и не рассчитывали на то, что он станет успешным.
"Это очень глупая, легкомысленная песня. Мы раньше никогда не делали ничего подобного. Все сложилось очень естественно. Мы просто пытались повеселиться и получить от этого удовольствие, потому что пережили тогда много всего", — пояснила она.
Как обычно, одна надежда на Дамиано. Уж от его хриплого вокала поклонницы точно не устоят и сделают так, что "MAMMAMIA" при всей ее беспечности окажется на верхушках хит-парадов.

LP и ее ангельская "Angels"

На этом музыкальные сюрпризы от итальянцев не закончились. Новую песню с романтическим названием "Angels" представила американо-итальянская певица Лаура Перголицци, она же LP. Слушатели хорошо знают ее по хиту "Lost On You".
По словам LP, эта песня давно "гудела" у нее в голове. "Я почувствовала себя окрыленной и полной любви, когда эта музыка родилась во мне. Возможно, это были ангелы, которые написали ее. Кто знает?" — рассказала о новой работе певица.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк Американо-итальянская певица LP на открытии конкурса "Новая волна - 2017" в Сочи
 Американо-итальянская певица LP на открытии конкурса Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Американо-итальянская певица LP на открытии конкурса "Новая волна - 2017" в Сочи
Баллада "Angels" войдет в предстоящий альбом LP под названием "Church". Его релиз запланирован на 3 декабря.

Группа Cream Soda палит, ломает и взрывает танцполы треком "Подожгу"

Российская группа Cream Soda ворвалась в эту осень с космической песней "Подожгу". Она о прошлом, с которым пора расставаться и начинать "по новой ждать весну".
Исполнители хита "Плачу на техно" наполнили новый сингл атмосферой 90-х и одновременно каким-то футуристическим звучанием. А что еще нужно для любителей ночной жизни.

У Maruv вышла песня "Rich Bitch" (но мы-то знаем, что она не такая)

Танцевать до утра предлагает и певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv. Она представила новый трек на восточный манер "Rich Bitch" — по традиции сразу с клипом.
В клипе Maruv, как обычно, танцует в стрипах, латексе и портупее. Вместе с девушками на подтанцовке она удивляет зрителей махами ногами и растяжкой, создавая что-то вроде многоножки на каблуках. Хотя кому-то может показаться, что певица и ее команда "ограбили" секс-шоп, поклонникам Корсун такой подход к творчеству только нравится.
В комментариях под видео пользователи отправили в адрес артистки многочисленные "браво", а также отметили, что новая работа Maruv — "шикарная", "сочная", "изумительная", а песня обязательно станет хитом.

The Hatters раскрывают секреты в песне "Я ваще!"

Участники джипси-фолк-рок группы The Hatters выпустили сингл "Я ваще!" из их будущего одноименного альбома (релиз запланирован на 3 декабря), а также опубликовали на YouTube клип на него.
Режиссер ролика — Алина Пязок, которая также придумывает клипы и для "старших братьев" The Hatters — группы Little Big. Видео напоминает комедию "Ночь в музее". Только в отличие от голливудского фильма с Беном Стиллером, действие в клипе разворачивается на складе, который охраняет Юрий Музыченко.
И хотя в его смену по складу не бегают скелет динозавра с Иваном Грозным, скучать герою не приходится. Он сооружает себе батут из коробок и танцует в костюме робота — тоже из картона. По словам Юры и Алины, так они хотели рассказать историю о том, что "у каждого из нас есть свои секреты, о которых не знают даже те, кто рядом. И каждый, даже самый обычный маленький человек, может быть по-своему интересен".

Мари Краймбрери предлагает погрустить под песню "Питер"

В Питере, как оказалось, можно не только "пить", в чем несколько лет назад был уверены Сергей Шнуров и миллионы слушателей. Мари Крайбрери, например, уверена, что в Северной столице можно еще и петь.
В своей новой поп-роковой песне "Питер" она рассказывает о болезненном разрыве. Певица не раскрывает подробности произошедшего, но в какой-то момент одним из действующих лиц становится город на Неве. "Холодный Питер тобою простужен, водой по спине!" Теперь хотя бы понятно, почему над Питерским небом почти всегда тучи и идет дождь.
Возможно, Мари Краймбрери позже расскажет, что все-таки произошло. Пока все любители поездок в Санкт-Петербург могут добавлять эту душевную песню в плейлисты, чтобы погрустить в том же "Сапсане" или наложить ее на сторис в Instagram — с видом на Исаакиевский собор, окруженный желтыми листьями.
Концерт Deep Purple в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 03:47Культура
Deep Purple представили песню из нового альбома
 
КультураНовости культурыМузыкаСанкт-ПетербургMaruv (Анна Корсун)The HattersЮрий МузыченкоMåneskin
 
 
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