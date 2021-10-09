Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211009/moskva-1753820026.html
Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство
Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство - РИА Новости, 09.10.2021
Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство
Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:58
2021-10-09T16:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753819845_39:107:1201:761_1920x0_80_0_0_c99956a9c393476e7142f4afd4f161b8.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство парка в районе Внуково на западе столицы. Он протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3с1 по Центральной улице. Рядом расположен аэропорт, культурный и торговый центры, а в домах поблизости проживают около 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом "народных троп", обустроили зоны тихого отдыха, установили садовые качели, сделали площадки с тренажерами для воркаута, турниками и столом для пинг-понга.Также на детской площадке установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели, карусели, качели-гнездо, "песочную фабрику", элементы для развития моторики рук малышей, высадили почти 200 кустарников и 60 деревьев, привели в порядок газоны, разбили цветники и благоустроили семь прилегающих дворовых территорий на Большой Внуковской, Аэрофлотской и Центральной улицах."При проведении работ учли пожелания местных жителей", - подчеркивается в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753819845_187:45:1155:771_1920x0_80_0_0_8a52f149e16c13902654ac70c33a9272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, городское хозяйство москвы
16:58 09.10.2021
 
Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство

В Москве недалеко от аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство

© Фото : Городское хозяйство МосквыНовое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта "Внуково"
Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилось комплексное благоустройство парка в районе Внуково на западе столицы. Он протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3с1 по Центральной улице. Рядом расположен аэропорт, культурный и торговый центры, а в домах поблизости проживают около 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом "народных троп", обустроили зоны тихого отдыха, установили садовые качели, сделали площадки с тренажерами для воркаута, турниками и столом для пинг-понга.
Также на детской площадке установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели, карусели, качели-гнездо, "песочную фабрику", элементы для развития моторики рук малышей, высадили почти 200 кустарников и 60 деревьев, привели в порядок газоны, разбили цветники и благоустроили семь прилегающих дворовых территорий на Большой Внуковской, Аэрофлотской и Центральной улицах.
"При проведении работ учли пожелания местных жителей", - подчеркивается в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния