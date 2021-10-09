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Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство

Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство - РИА Новости, 09.10.2021

Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство

Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:58

2021-10-09T16:58

2021-10-09T16:58

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство парка в районе Внуково на западе столицы. Он протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3с1 по Центральной улице. Рядом расположен аэропорт, культурный и торговый центры, а в домах поблизости проживают около 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом "народных троп", обустроили зоны тихого отдыха, установили садовые качели, сделали площадки с тренажерами для воркаута, турниками и столом для пинг-понга.Также на детской площадке установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели, карусели, качели-гнездо, "песочную фабрику", элементы для развития моторики рук малышей, высадили почти 200 кустарников и 60 деревьев, привели в порядок газоны, разбили цветники и благоустроили семь прилегающих дворовых территорий на Большой Внуковской, Аэрофлотской и Центральной улицах."При проведении работ учли пожелания местных жителей", - подчеркивается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы