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Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство
Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство - РИА Новости, 09.10.2021
Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство
Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:58
2021-10-09T16:58
2021-10-09T16:58
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство парка в районе Внуково на западе столицы. Он протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3с1 по Центральной улице. Рядом расположен аэропорт, культурный и торговый центры, а в домах поблизости проживают около 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом "народных троп", обустроили зоны тихого отдыха, установили садовые качели, сделали площадки с тренажерами для воркаута, турниками и столом для пинг-понга.Также на детской площадке установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели, карусели, качели-гнездо, "песочную фабрику", элементы для развития моторики рук малышей, высадили почти 200 кустарников и 60 деревьев, привели в порядок газоны, разбили цветники и благоустроили семь прилегающих дворовых территорий на Большой Внуковской, Аэрофлотской и Центральной улицах."При проведении работ учли пожелания местных жителей", - подчеркивается в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Возле аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство
В Москве недалеко от аэропорта Внуково появилось новое общественное пространство
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково в Москве
, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилось комплексное благоустройство парка в районе Внуково на западе столицы. Он протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3с1 по Центральной улице. Рядом расположен аэропорт, культурный и торговый центры, а в домах поблизости проживают около 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом "народных троп", обустроили зоны тихого отдыха, установили садовые качели, сделали площадки с тренажерами для воркаута, турниками и столом для пинг-понга.
Также на детской площадке установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели, карусели, качели-гнездо, "песочную фабрику", элементы для развития моторики рук малышей, высадили почти 200 кустарников и 60 деревьев, привели в порядок газоны, разбили цветники и благоустроили семь прилегающих дворовых территорий на Большой Внуковской, Аэрофлотской и Центральной улицах.
"При проведении работ учли пожелания местных жителей", - подчеркивается в сообщении.