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Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах
Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах - РИА Новости, 09.10.2021
Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах
Министерство просвещения РФ разработало меморандум по воспитательной работе в школе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:43
2021-10-09T11:44
общество
образование
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Министерство просвещения РФ разработало меморандум по воспитательной работе в школе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Кравцов озвучил основные положения этого меморандума. Так, согласно документу, воспитание личности – приоритетная задача государственной политики РФ, которая реализуется всеми ведомственными структурами, а преемственность отечественных педагогических традиций – основа воспитания.Также воспитание в школе – дело всего педагогического коллектива, а партнерское взаимодействие классного руководителя и родителей – гарант преемственности воспитания ребенка.Министр добавил, что, согласно меморандуму, школа – инклюзивное пространство для образования. Классный час – актуальная форма общения классного руководителя и школьников, внеурочна деятельность – мощный образовательный резерв. Содержательность и осознанность, следует из зачитанного документа, являются ключевыми факторами патриотического воспитания.Кроме того, цифровая грамотность должны быть лишь дополнением традиционной системы образования, информационные технологии - дополнением классического образования.
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общество, образование, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
11:43 09.10.2021 (обновлено: 11:44 09.10.2021)
 
Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах

Кравцов: меморандум будет служить основой работы Министерства просвещения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Министерство просвещения РФ разработало меморандум по воспитательной работе в школе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Пока это проект, те предложения, которые собрали от вас, от регионов, обсудим, и я надеюсь, мы завтра его уже примем в доработанном варианте. И этот меморандум будет, как я уже сказал, служить основой, в том числе, реализации государственной политики, основой работы Министерства просвещения, других структур в области воспитания. Мы очень хотим, чтобы этот документ родился от вас", - заявил Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей.
Кравцов озвучил основные положения этого меморандума. Так, согласно документу, воспитание личности – приоритетная задача государственной политики РФ, которая реализуется всеми ведомственными структурами, а преемственность отечественных педагогических традиций – основа воспитания.
Также воспитание в школе – дело всего педагогического коллектива, а партнерское взаимодействие классного руководителя и родителей – гарант преемственности воспитания ребенка.
Министр добавил, что, согласно меморандуму, школа – инклюзивное пространство для образования. Классный час – актуальная форма общения классного руководителя и школьников, внеурочна деятельность – мощный образовательный резерв. Содержательность и осознанность, следует из зачитанного документа, являются ключевыми факторами патриотического воспитания.
Кроме того, цифровая грамотность должны быть лишь дополнением традиционной системы образования, информационные технологии - дополнением классического образования.
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ОбществоОбразованиеСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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