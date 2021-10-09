Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах

"Пока это проект, те предложения, которые собрали от вас, от регионов, обсудим, и я надеюсь, мы завтра его уже примем в доработанном варианте. И этот меморандум будет, как я уже сказал, служить основой, в том числе, реализации государственной политики, основой работы Министерства просвещения, других структур в области воспитания. Мы очень хотим, чтобы этот документ родился от вас", - заявил Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей.