https://ria.ru/20211009/merkel-1753838615.html
В Германии установили конную статую Меркель
В Германии установили конную статую Меркель - РИА Новости, 09.10.2021
В Германии установили конную статую Меркель
Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:31
2021-10-09T21:31
2021-10-09T21:31
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германия
ангела меркель
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до лета 2022 году перед музеем Tempel-Museum в Баварии, сообщило в субботу издание Spiegel.Высота статуи составляет 2,7 м, она изготовлена с помощью 3D печати. Конь под канцлером ФРГ относится к породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте."Вне зависимости от политики госпожа Меркель - это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась", - заявил Кох.Он также пояснил, что у статуи нет пьедестала, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны"."Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру", - заявил Кох изданию Spiegel.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бавария, германия, ангела меркель
В Германии установили конную статую Меркель
Конную статую Меркель установили возле одного из музеев в Баварии
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости.
Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель
, планируется, что это произведение будет выставлено до лета 2022 году перед музеем Tempel-Museum в Баварии
, сообщило в субботу издание Spiegel
.
Высота статуи составляет 2,7 м, она изготовлена с помощью 3D печати. Конь под канцлером ФРГ относится к породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте.
"Вне зависимости от политики госпожа Меркель - это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась", - заявил Кох.
Он также пояснил, что у статуи нет пьедестала, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны".
"Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру", - заявил Кох изданию Spiegel.