https://ria.ru/20211009/merkel-1753838615.html

В Германии установили конную статую Меркель

В Германии установили конную статую Меркель - РИА Новости, 09.10.2021

В Германии установили конную статую Меркель

Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T21:31

2021-10-09T21:31

2021-10-09T21:31

в мире

бавария

германия

ангела меркель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738294904_0:257:2689:1770_1920x0_80_0_0_3576ade801a0ec607de4bee4cd22c067.jpg

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до лета 2022 году перед музеем Tempel-Museum в Баварии, сообщило в субботу издание Spiegel.Высота статуи составляет 2,7 м, она изготовлена с помощью 3D печати. Конь под канцлером ФРГ относится к породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте."Вне зависимости от политики госпожа Меркель - это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась", - заявил Кох.Он также пояснил, что у статуи нет пьедестала, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны"."Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру", - заявил Кох изданию Spiegel.

https://ria.ru/20210925/merkel-1751772647.html

бавария

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бавария, германия, ангела меркель