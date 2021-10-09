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В Германии установили конную статую Меркель
В Германии установили конную статую Меркель - РИА Новости, 09.10.2021
В Германии установили конную статую Меркель
Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:31
2021-10-09T21:31
в мире
бавария
германия
ангела меркель
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до лета 2022 году перед музеем Tempel-Museum в Баварии, сообщило в субботу издание Spiegel.Высота статуи составляет 2,7 м, она изготовлена с помощью 3D печати. Конь под канцлером ФРГ относится к породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте."Вне зависимости от политики госпожа Меркель - это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась", - заявил Кох.Он также пояснил, что у статуи нет пьедестала, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны"."Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру", - заявил Кох изданию Spiegel.
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в мире, бавария, германия, ангела меркель
21:31 09.10.2021
 
В Германии установили конную статую Меркель

Конную статую Меркель установили возле одного из музеев в Баварии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до лета 2022 году перед музеем Tempel-Museum в Баварии, сообщило в субботу издание Spiegel.
Высота статуи составляет 2,7 м, она изготовлена с помощью 3D печати. Конь под канцлером ФРГ относится к породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте.
"Вне зависимости от политики госпожа Меркель - это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась", - заявил Кох.
Он также пояснил, что у статуи нет пьедестала, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны".
"Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру", - заявил Кох изданию Spiegel.
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В миреБаварияГерманияАнгела Меркель
 
 
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