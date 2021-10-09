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Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко
Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко - РИА Новости, 09.10.2021
Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко
Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 из-за приостановки авиасообщения между Марокко и Россией организуют вывозные рейсы между двумя странами, сообщило российское... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:34
2021-10-09T18:21
касабланка
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аэрофлот
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 из-за приостановки авиасообщения между Марокко и Россией организуют вывозные рейсы между двумя странами, сообщило российское посольство в Рабате в Facebook.Как уточнили в дипмиссии, полеты пройдут из Касабланки по следующему графику: "Аэрофлот" — 9 и 16 октября; S7 — 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.Позднее авиакомпания S7 скорректировала эти данные и сообщила, что выполнит не пять, а два вывозных рейса из Касабланки в Москву — 10 и 17 октября.Воспользоваться рейсами могут россияне, находящиеся в Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.Марокко со вторника приостанавливает авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания COVID-19.
https://ria.ru/20211006/marokko-1753319605.html
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касабланка, марокко, s7 airlines, аэрофлот, facebook, россия, коронавирус covid-19
13:34 09.10.2021 (обновлено: 18:21 09.10.2021)
 
Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко

Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Касабланки для россиян

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 из-за приостановки авиасообщения между Марокко и Россией организуют вывозные рейсы между двумя странами, сообщило российское посольство в Рабате в Facebook.
Как уточнили в дипмиссии, полеты пройдут из Касабланки по следующему графику: "Аэрофлот" — 9 и 16 октября; S7 — 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.
Позднее авиакомпания S7 скорректировала эти данные и сообщила, что выполнит не пять, а два вывозных рейса из Касабланки в Москву — 10 и 17 октября.
"По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно", — добавили в дипмиссии.
Воспользоваться рейсами могут россияне, находящиеся в Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.
Марокко со вторника приостанавливает авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания COVID-19.
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КасабланкаМароккоS7 AirlinesАэрофлотFacebookРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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