https://ria.ru/20211009/marokko-1753805895.html

Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко

Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко - РИА Новости, 09.10.2021

Российские авиакомпании организуют вывозные рейсы из Марокко

Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 из-за приостановки авиасообщения между Марокко и Россией организуют вывозные рейсы между двумя странами, сообщило российское... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T13:34

2021-10-09T13:34

2021-10-09T18:21

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 из-за приостановки авиасообщения между Марокко и Россией организуют вывозные рейсы между двумя странами, сообщило российское посольство в Рабате в Facebook.Как уточнили в дипмиссии, полеты пройдут из Касабланки по следующему графику: "Аэрофлот" — 9 и 16 октября; S7 — 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.Позднее авиакомпания S7 скорректировала эти данные и сообщила, что выполнит не пять, а два вывозных рейса из Касабланки в Москву — 10 и 17 октября.Воспользоваться рейсами могут россияне, находящиеся в Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.Марокко со вторника приостанавливает авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания COVID-19.

https://ria.ru/20211006/marokko-1753319605.html

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касабланка, марокко, s7 airlines, аэрофлот, facebook, россия, коронавирус covid-19