https://ria.ru/20211009/loki-1753733678.html
Союзмультфильм представил, каким бы был Локи, окажись он в семье Печкиных
Союзмультфильм представил, каким бы был Локи, окажись он в семье Печкиных - РИА Новости, 09.10.2021
Союзмультфильм представил, каким бы был Локи, окажись он в семье Печкиных
На странице Союзмультфильма в Twitter разместили изображение Локи в образе почтальона Печкина. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:58
2021-10-09T04:58
2021-10-09T04:58
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союзмультфильм
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На странице Союзмультфильма в Twitter разместили изображение Локи в образе почтальона Печкина. Сериал "What if?" ("Что, если…?"), который упоминается в социальной сети Союзмультфильма, основан на одноименной серии комиксов. В каждом эпизоде показывается, что могло бы произойти, если бы в фильмах киновселенной Marvel, что-то пошло бы по-другому. 22 сентября 2021 вышел эпизод, посвященный Тору и Локи. В киновселенной они были сводными братьями. Биологический отец Локи — Лафей, король Ледяных великанов. Но бога Обмана воспитал Один, папа Тора. В сериале предложили посмотреть, а что бы случилось, если бы Один вернул Локи Лафею. Локи в исполнении Тома Хиддлстона впервые появился на экране в блокбастере "Тор" (2011). Персонаж настолько понравился зрителям, что у него вскоре появилась армия фанатов. 9 июня 2021 года вышел сольный сериал "Локи". В проекте была реализована концепция мультивселенной. Аудитория познакомилась с разными трикстерами из альтернативных миров. Кроме героя Хиддлстона на экране появился Локи-аллигатор, Локи-старец, Локи-подросток, женская версия бога Обмана и многие другие.
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союзмультфильм, том хиддлстон, marvel comics, кино и сериалы
Союзмультфильм представил, каким бы был Локи, окажись он в семье Печкиных
В микроблоге Союзмультфильма разместили изображение Локи в образе почтальона Печкина
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
На странице Союзмультфильма в Twitter разместили
изображение Локи в образе почтальона Печкина.
"Идея для второго сезона "What if?": маленького Локи вместо Одина взяла на воспитание семья почтальонов из Простоквашино. Или это идея для второго сезона "Локи"? Мы запутались…" — подписали кадр в микроблоге.
Сериал "What if?" ("Что, если…?"), который упоминается в социальной сети Союзмультфильма, основан на одноименной серии комиксов. В каждом эпизоде показывается, что могло бы произойти, если бы в фильмах киновселенной Marvel, что-то пошло бы по-другому.
22 сентября 2021 вышел эпизод, посвященный Тору и Локи. В киновселенной они были сводными братьями. Биологический отец Локи — Лафей, король Ледяных великанов. Но бога Обмана воспитал Один, папа Тора. В сериале предложили посмотреть, а что бы случилось, если бы Один вернул Локи Лафею.
Локи в исполнении Тома Хиддлстона впервые появился на экране в блокбастере "Тор" (2011). Персонаж настолько понравился зрителям, что у него вскоре появилась армия фанатов.
9 июня 2021 года вышел сольный сериал "Локи". В проекте была реализована концепция мультивселенной. Аудитория познакомилась с разными трикстерами из альтернативных миров. Кроме героя Хиддлстона на экране появился Локи-аллигатор, Локи-старец, Локи-подросток, женская версия бога Обмана и многие другие.