https://ria.ru/20211009/loki-1753733678.html

Союзмультфильм представил, каким бы был Локи, окажись он в семье Печкиных

Союзмультфильм представил, каким бы был Локи, окажись он в семье Печкиных - РИА Новости, 09.10.2021

Союзмультфильм представил, каким бы был Локи, окажись он в семье Печкиных

На странице Союзмультфильма в Twitter разместили изображение Локи в образе почтальона Печкина. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T04:58

2021-10-09T04:58

2021-10-09T04:58

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На странице Союзмультфильма в Twitter разместили изображение Локи в образе почтальона Печкина. Сериал "What if?" ("Что, если…?"), который упоминается в социальной сети Союзмультфильма, основан на одноименной серии комиксов. В каждом эпизоде показывается, что могло бы произойти, если бы в фильмах киновселенной Marvel, что-то пошло бы по-другому. 22 сентября 2021 вышел эпизод, посвященный Тору и Локи. В киновселенной они были сводными братьями. Биологический отец Локи — Лафей, король Ледяных великанов. Но бога Обмана воспитал Один, папа Тора. В сериале предложили посмотреть, а что бы случилось, если бы Один вернул Локи Лафею. Локи в исполнении Тома Хиддлстона впервые появился на экране в блокбастере "Тор" (2011). Персонаж настолько понравился зрителям, что у него вскоре появилась армия фанатов. 9 июня 2021 года вышел сольный сериал "Локи". В проекте была реализована концепция мультивселенной. Аудитория познакомилась с разными трикстерами из альтернативных миров. Кроме героя Хиддлстона на экране появился Локи-аллигатор, Локи-старец, Локи-подросток, женская версия бога Обмана и многие другие.

https://ria.ru/20210714/loki-1741215121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзмультфильм, том хиддлстон, marvel comics, кино и сериалы