https://ria.ru/20211009/livan-1753810420.html

Ливан полностью остался без электричества

Ливан полностью остался без электричества - РИА Новости, 09.10.2021

Ливан полностью остался без электричества

Весь Ливан остался без электричества, передает местный телеканал LBCI. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:39

2021-10-09T14:39

2021-10-09T19:03

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ДОХА, 9 окт — РИА Новости. Весь Ливан остался без электричества, передает местный телеканал LBCI."Ливан полностью погрузился во тьму после прекращения работы двух электростанций, — говорится в сообщении.Крупнейшие электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать из-за того, что у них закончились запасы дизельного топлива. Выработка энергии упала ниже 200 мегаватт.Компания по электроснабжению пытается восстановить энергосистему, но ей приходится делать это вручную из-за того, что национальный центр управления был полностью разрушен прошлогодним взрывом в порту Бейрута, отмечает телеканал.Аз-Захрани и Дейр-Аммар обеспечивают до 60 процентов электроэнергии, необходимой Ливану. В марте обе электростанции уже останавливались на несколько дней из-за того, что у Ливанской энергокомпании не было денег на закупку топлива. Проблему удалось решить после выделения резервных средств из госбюджета. С начала лета топливный кризис обострился, снова остановились практически все электростанции. Из-за дефицита горючего прекратили работу и владельцы небольших частных генераторов. Электричество подается в жилые дома на час-два в сутки.

https://ria.ru/20210910/sredstva-1749540604.html

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Обесточенный Бейрут: видео из самолета Так выглядит обесточенный Бейрут. Те здания, что еще освещены, и морской порт питаются от частных электрогенераторов. 2021-10-09T14:39 true PT0M26S

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в мире, ливан, бейрут