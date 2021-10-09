https://ria.ru/20211009/kurts-1753835951.html

Курц объявил об отставке

Курц объявил об отставке - РИА Новости, 09.10.2021

Курц объявил об отставке

Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры против него. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:54

2021-10-09T20:54

2021-10-09T22:06

в мире

австрия

себастьян курц

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ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры против него.Шалленберг сейчас возглавляет МИД страны.Курц добавил, что решение далось ему нелегко. Он подчеркнул, что, уходя с поста канцлера, останется председателем партии и лидером ее фракции в парламенте.В среду прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении премьера и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве.Сам Курц отверг все обвинения.На ближайший вторник было запланировано внеочередное заседание Национального совета — нижней палаты парламента Австрии, — на котором Партия свободы собиралась провести голосование по вотуму недоверия Курцу.Себастьян Курц, которому сейчас 35 лет, впервые возглавил правительство Австрии в конце 2017 года, став самым молодым канцлером в истории республики. В мае 2019-го в стране разгорелся внутриполитический кризис. Курц объявил досрочные выборы, распустил правительство и собрал новый кабинет, которому оппозиция в парламенте вынесла вотум недоверия. После этого президент Александер Ван дер Беллен освободил Курца и правительство от их обязанностей. На досрочных выборах в сентябре 2019 года Австрийская народная партия Курца победила, и Ван дер Беллен поручил ему формирование правительства.

https://ria.ru/20211009/avstriya-1753728101.html

https://ria.ru/20211008/avstriya-1753757755.html

австрия

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в мире, австрия, себастьян курц