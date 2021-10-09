20:54 09.10.2021 (обновлено: 22:06 09.10.2021)
Курц объявил об отставке
ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры против него.
"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", — сказал политик.
Шалленберг сейчас возглавляет МИД страны.
Курц добавил, что решение далось ему нелегко. Он подчеркнул, что, уходя с поста канцлера, останется председателем партии и лидером ее фракции в парламенте.
В среду прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении премьера и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве.
Сам Курц отверг все обвинения.
На ближайший вторник было запланировано внеочередное заседание Национального совета — нижней палаты парламента Австрии, — на котором Партия свободы собиралась провести голосование по вотуму недоверия Курцу.
Себастьян Курц, которому сейчас 35 лет, впервые возглавил правительство Австрии в конце 2017 года, став самым молодым канцлером в истории республики. В мае 2019-го в стране разгорелся внутриполитический кризис. Курц объявил досрочные выборы, распустил правительство и собрал новый кабинет, которому оппозиция в парламенте вынесла вотум недоверия. После этого президент Александер Ван дер Беллен освободил Курца и правительство от их обязанностей. На досрочных выборах в сентябре 2019 года Австрийская народная партия Курца победила, и Ван дер Беллен поручил ему формирование правительства.
8 октября, 20:35Президент Австрии заявил о правительственном кризисе