https://ria.ru/20211009/kurts-1753835357.html
Курц объявил об отставке
Курц объявил об отставке - РИА Новости, 09.10.2021
Курц объявил об отставке
Себастьян Курц в субботу объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:49
2021-10-09T20:49
2021-10-09T21:08
в мире
австрия
себастьян курц
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ВЕНА, 9 окт- РИА Новости. Себастьян Курц в субботу объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него."Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту (главу МИД Австрии - ред.) Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", - сказал Курц.Он добавил, что это решение далось ему нелегко. Уходя с поста канцлера, Курц остаётся председателем партии и лидером фракции в парламенте.В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведёт расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера. Сам Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству.
https://ria.ru/20210827/kurts-1747186712.html
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в мире, австрия, себастьян курц
ВЕНА, 9 окт- РИА Новости. Себастьян Курц
в субботу объявил об отставке с поста канцлера Австрии
на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него.
"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту (главу МИД Австрии - ред.) Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", - сказал Курц.
Он добавил, что это решение далось ему нелегко. Уходя с поста канцлера, Курц остаётся председателем партии и лидером фракции в парламенте.
В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведёт расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера. Сам Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству.