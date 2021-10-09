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В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка - РИА Новости, 09.10.2021
В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
Деревянный дом горит в Кургане на площади в 150 квадратных метров, погибли два ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T23:51
2021-10-09T23:51
2021-10-09T23:53
происшествия
курган
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Деревянный дом горит в Кургане на площади в 150 квадратных метров, погибли два ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Курган на улице Урожайная горит частный деревянный жилой дом на площади150 квадратных метров, погибли два ребенка", - сообщил представитель экстренных служб.
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происшествия, курган, россия
23:51 09.10.2021 (обновлено: 23:53 09.10.2021)
В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
В Кургане горит деревянный дом на площади в 150 квадратных метров, погибли два ребенка