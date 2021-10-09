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В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка

В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка - РИА Новости, 09.10.2021

В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка

Деревянный дом горит в Кургане на площади в 150 квадратных метров, погибли два ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T23:51

2021-10-09T23:51

2021-10-09T23:53

происшествия

курган

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Деревянный дом горит в Кургане на площади в 150 квадратных метров, погибли два ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Курган на улице Урожайная горит частный деревянный жилой дом на площади150 квадратных метров, погибли два ребенка", - сообщил представитель экстренных служб.

курган

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курган, россия