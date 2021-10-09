https://ria.ru/20211009/kuleba-1753818840.html
Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом
Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом - РИА Новости, 09.10.2021
Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в данный момент анализирует экономические и оборонные последствия газового контракта между... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:44
2021-10-09T16:44
2021-10-09T16:44
в мире
мид украины
газпром
мид венгрии
турецкий поток
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753723245_0:0:2484:1397_1920x0_80_0_0_c72393a2c1380fa454f465ebaf391de4.jpg
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в данный момент анализирует экономические и оборонные последствия газового контракта между Будапештом и "Газпромом", а также формирует конкретный план действий."Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили. Сейчас мы анализируем экономические и оборонные последствия того, что произошло, и формируем конкретный план действий", - сказал он в интервью сайту "ТСН"."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753725477_0:0:2354:1765_1920x0_80_0_0_2e5981e141a36e68074b2b9c08d90b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид украины, газпром, мид венгрии, турецкий поток, дмитрий кулеба
Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом
Глава МИД Украины Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом