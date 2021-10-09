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Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом
Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом - РИА Новости, 09.10.2021
Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в данный момент анализирует экономические и оборонные последствия газового контракта между... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:44
2021-10-09T16:44
в мире
мид украины
газпром
мид венгрии
турецкий поток
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в данный момент анализирует экономические и оборонные последствия газового контракта между Будапештом и "Газпромом", а также формирует конкретный план действий."Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили. Сейчас мы анализируем экономические и оборонные последствия того, что произошло, и формируем конкретный план действий", - сказал он в интервью сайту "ТСН"."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
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в мире, мид украины, газпром, мид венгрии, турецкий поток, дмитрий кулеба
16:44 09.10.2021
 
Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом

Глава МИД Украины Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом

© REUTERS / Gleb GaranichСотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина
Сотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в данный момент анализирует экономические и оборонные последствия газового контракта между Будапештом и "Газпромом", а также формирует конкретный план действий.
"Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили. Сейчас мы анализируем экономические и оборонные последствия того, что произошло, и формируем конкретный план действий", - сказал он в интервью сайту "ТСН".
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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В миреМИД УкраиныГазпромМИД ВенгрииТурецкий потокДмитрий Кулеба
 
 
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