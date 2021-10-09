https://ria.ru/20211009/kuleba-1753818840.html

Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом

Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом - РИА Новости, 09.10.2021

Кулеба назвал контракт Венгрии с "Газпромом" болезненным ударом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в данный момент анализирует экономические и оборонные последствия газового контракта между... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:44

2021-10-09T16:44

2021-10-09T16:44

в мире

мид украины

газпром

мид венгрии

турецкий поток

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в данный момент анализирует экономические и оборонные последствия газового контракта между Будапештом и "Газпромом", а также формирует конкретный план действий."Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили. Сейчас мы анализируем экономические и оборонные последствия того, что произошло, и формируем конкретный план действий", - сказал он в интервью сайту "ТСН"."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.

https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html

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в мире, мид украины, газпром, мид венгрии, турецкий поток, дмитрий кулеба