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"Я в шоке": американцам пришлось краснеть за попавшихся на краже в Москве соотечественников
"Я в шоке": американцы осудили выходку сотрудников посольства США в Москве - РИА Новости, 09.10.2021
"Я в шоке": американцам пришлось краснеть за попавшихся на краже в Москве соотечественников
Читатели газеты Washington Post возмутились поступком трех морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T07:22
2021-10-09T07:22
2021-10-09T11:20
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сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели газеты Washington Post возмутились поступком трех морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров.Ранее МИД направил ноту в посольство Соединенных Штатов с просьбой снять иммунитет с административно-технических сотрудников американской дипмиссии. В случае отказа им придется покинуть территорию России.Некоторые пользователи осудили поведение соотечественников и посчитали, что такое наказание было бы справедливым."Они заслуживают этого", — поддержал такое мнение Endi Zen.Некоторые принялись рассуждать о причинах случившегося."Они были назначенцами Трампа? Если так, то обвинение кажется правдоподобным", —утверждает Shawn S Longino."Удивительно, насколько все строго в других странах, в то время как Америка Обамы —рай для преступников", — считает MJ Brown.Один из комментаторов и вовсе выступил с радикальным предложением."Что ж, настало время закрыть посольство США в России", — заявил Forrest Mint.
https://ria.ru/20211008/mvd-1753771877.html
https://ria.ru/20211008/ryukzak-1753772396.html
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в мире, происшествия, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
07:22 09.10.2021 (обновлено: 11:20 09.10.2021)
"Я в шоке": американцы осудили выходку сотрудников посольства США в Москве
Читатели WP: заподозренным в краже трем сотрудникам посольства США лучше сразу покинуть РФ