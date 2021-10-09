https://ria.ru/20211009/krazha-1753782318.html

"Я в шоке": американцам пришлось краснеть за попавшихся на краже в Москве соотечественников

"Я в шоке": американцы осудили выходку сотрудников посольства США в Москве - РИА Новости, 09.10.2021

"Я в шоке": американцам пришлось краснеть за попавшихся на краже в Москве соотечественников

Читатели газеты Washington Post возмутились поступком трех морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T07:22

2021-10-09T07:22

2021-10-09T11:20

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сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели газеты Washington Post возмутились поступком трех морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров.Ранее МИД направил ноту в посольство Соединенных Штатов с просьбой снять иммунитет с административно-технических сотрудников американской дипмиссии. В случае отказа им придется покинуть территорию России.Некоторые пользователи осудили поведение соотечественников и посчитали, что такое наказание было бы справедливым."Они заслуживают этого", — поддержал такое мнение Endi Zen.Некоторые принялись рассуждать о причинах случившегося."Они были назначенцами Трампа? Если так, то обвинение кажется правдоподобным", —утверждает Shawn S Longino."Удивительно, насколько все строго в других странах, в то время как Америка Обамы —рай для преступников", — считает MJ Brown.Один из комментаторов и вовсе выступил с радикальным предложением."Что ж, настало время закрыть посольство США в России", — заявил Forrest Mint.

https://ria.ru/20211008/mvd-1753771877.html

https://ria.ru/20211008/ryukzak-1753772396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия