https://ria.ru/20211009/krazha-1753776386.html

Теперь им не оправдаться: выходка американских морпехов в Москве попала на видео

Опубликовано видео кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США - РИА Новости, 09.10.2021

Теперь им не оправдаться: выходка американских морпехов в Москве попала на видео

В распоряжении столичного главка МВД появилась видеозапись, запечатлевшая трех сотрудников американского посольства, которых подозревают в краже рюкзака у... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:03

2021-10-09T01:03

2021-10-09T10:08

в мире

происшествия

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир васенин

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В распоряжении столичного главка МВД появилась видеозапись, запечатлевшая трех сотрудников американского посольства, которых подозревают в краже рюкзака у жителя Москвы.Инцидент произошел в одном из московских баров. На записи видно, как трое мужчин покидают заведение, у одного из них черный рюкзак. Другая камера зафиксировала, как эти же три человека входят в здание посольства США.Как сообщили в ГУ МВД, речь идет о молодых людях в возрасте от 21 до 26 лет. Это военнослужащие корпуса морской пехоты, занимающие в дипмиссии административно-технические должности. Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.Российский МИД направил в посольство США ноту с просьбой снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В случае отказа им придется покинуть территорию России.Потерпевший — детский психолог Дмитрий Корнилов — рассказал, что вечером пришел в бар расслабиться после тяжелого рабочего дня, но вскоре отлучился, а вернувшись, не нашел свой рюкзак.

https://ria.ru/20211008/ryukzak-1753772396.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир васенин, россия