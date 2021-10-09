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https://ria.ru/20211009/krazha-1753776386.html
Теперь им не оправдаться: выходка американских морпехов в Москве попала на видео
Опубликовано видео кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США - РИА Новости, 09.10.2021
Теперь им не оправдаться: выходка американских морпехов в Москве попала на видео
В распоряжении столичного главка МВД появилась видеозапись, запечатлевшая трех сотрудников американского посольства, которых подозревают в краже рюкзака у... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:03
2021-10-09T10:08
в мире
происшествия
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир васенин
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В распоряжении столичного главка МВД появилась видеозапись, запечатлевшая трех сотрудников американского посольства, которых подозревают в краже рюкзака у жителя Москвы.Инцидент произошел в одном из московских баров. На записи видно, как трое мужчин покидают заведение, у одного из них черный рюкзак. Другая камера зафиксировала, как эти же три человека входят в здание посольства США.Как сообщили в ГУ МВД, речь идет о молодых людях в возрасте от 21 до 26 лет. Это военнослужащие корпуса морской пехоты, занимающие в дипмиссии административно-технические должности. Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.Российский МИД направил в посольство США ноту с просьбой снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В случае отказа им придется покинуть территорию России.Потерпевший — детский психолог Дмитрий Корнилов — рассказал, что вечером пришел в бар расслабиться после тяжелого рабочего дня, но вскоре отлучился, а вернувшись, не нашел свой рюкзак.
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в мире, происшествия, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир васенин, россия
01:03 09.10.2021 (обновлено: 10:08 09.10.2021)
 
Опубликовано видео кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США

МВД опубликовало видео кражи рюкзака в баре, в которой обвиняют сотрудников посольства США

© Фото : ГУ МВД России по г. Москве Подозреваемые входят в здание дипмиссии США с украденным рюкзаком
Подозреваемые входят в здание дипмиссии США с украденным рюкзаком - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : ГУ МВД России по г. Москве
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В распоряжении столичного главка МВД появилась видеозапись, запечатлевшая трех сотрудников американского посольства, которых подозревают в краже рюкзака у жителя Москвы.
Инцидент произошел в одном из московских баров. На записи видно, как трое мужчин покидают заведение, у одного из них черный рюкзак. Другая камера зафиксировала, как эти же три человека входят в здание посольства США.
Как сообщили в ГУ МВД, речь идет о молодых людях в возрасте от 21 до 26 лет. Это военнослужащие корпуса морской пехоты, занимающие в дипмиссии административно-технические должности. Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.
Российский МИД направил в посольство США ноту с просьбой снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В случае отказа им придется покинуть территорию России.
Потерпевший — детский психолог Дмитрий Корнилов — рассказал, что вечером пришел в бар расслабиться после тяжелого рабочего дня, но вскоре отлучился, а вернувшись, не нашел свой рюкзак.
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 23:49
Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США
 
В миреПроисшествияСШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ВасенинРоссия
 
 
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