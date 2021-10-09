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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211009/kovid-1753827939.html
Почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию
Мясников объяснил, почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию - РИА Новости, 09.10.2021
Почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию
Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T19:06
2021-10-09T19:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников."Например, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией", — сказал медик.По словам Мясникова, "тяжелые" пациенты всегда умирают от инфекции. Раньше это были пневмококк, грипп, а сегодня — COVID-19. При этом врач подчеркнул, что прививки остаются самым лучшим способ избежать болезни или облегчить ее течение.Очень часто у непривитых людей пневмония осложняется присоединением другой болезни, например, бактериальной пневмонии.Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее, чем в 0,03 процента случаев. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не сделал прививку — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753163585.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
19:06 09.10.2021
 
Мясников объяснил, почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию

Врач Мясников: вакцинированные от COVID-19 редко попадают в реанимацию

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.
"Например, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией", — сказал медик.
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По словам Мясникова, "тяжелые" пациенты всегда умирают от инфекции. Раньше это были пневмококк, грипп, а сегодня — COVID-19. При этом врач подчеркнул, что прививки остаются самым лучшим способ избежать болезни или облегчить ее течение.
Очень часто у непривитых людей пневмония осложняется присоединением другой болезни, например, бактериальной пневмонии.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее, чем в 0,03 процента случаев. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не сделал прививку — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
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