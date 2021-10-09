https://ria.ru/20211009/kovid-1753827939.html

Почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию

Мясников объяснил, почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию - РИА Новости, 09.10.2021

Почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию

Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:06

2021-10-09T19:06

2021-10-09T19:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников."Например, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией", — сказал медик.По словам Мясникова, "тяжелые" пациенты всегда умирают от инфекции. Раньше это были пневмококк, грипп, а сегодня — COVID-19. При этом врач подчеркнул, что прививки остаются самым лучшим способ избежать болезни или облегчить ее течение.Очень часто у непривитых людей пневмония осложняется присоединением другой болезни, например, бактериальной пневмонии.Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее, чем в 0,03 процента случаев. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не сделал прививку — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753163585.html

https://ria.ru/20211001/rak-1752662949.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)