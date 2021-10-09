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"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС
"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС - РИА Новости, 09.10.2021
"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о ходе съемок первого художественного фильма на орбите "Вызов". РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:19
2021-10-09T16:07
дмитрий рогозин
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о ходе съемок первого художественного фильма на орбите "Вызов".По его словам, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — не туристы на Международной космической станции."Работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", — написал руководитель госкорпорации.Рогозин согласился с мнением одной из подписчиц, что Пересильд невероятно отважная и бесстрашная женщина."Согласен. Молодец. Очень немногие готовы к такому", — пояснил он.Сейчас на МКС работает первый в истории "киноэкипаж". Шипенко и Пересильд 5 октября отправились на орбиту на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Режиссер и актриса пробудут на орбите 12 дней, и, как ожидается, 17 октября вернутся на Землю вместе с Олегом Новицким.
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дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко
14:19 09.10.2021 (обновлено: 16:07 09.10.2021)
 
"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о съемках фильма "Вызов"

© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Pool
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о ходе съемок первого художественного фильма на орбите "Вызов".
По его словам, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — не туристы на Международной космической станции.
"Работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", — написал руководитель госкорпорации.
Рогозин согласился с мнением одной из подписчиц, что Пересильд невероятно отважная и бесстрашная женщина.
"Согласен. Молодец. Очень немногие готовы к такому", — пояснил он.
Сейчас на МКС работает первый в истории "киноэкипаж". Шипенко и Пересильд 5 октября отправились на орбиту на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Режиссер и актриса пробудут на орбите 12 дней, и, как ожидается, 17 октября вернутся на Землю вместе с Олегом Новицким.
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
5 октября, 16:50В мире
В НАСА сообщили детали съемок фильма "Вызов" на МКС
 
Дмитрий РогозинАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Клим Шипенко
 
 
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