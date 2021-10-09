https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС

"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС - РИА Новости, 09.10.2021

"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о ходе съемок первого художественного фильма на орбите "Вызов". РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:19

2021-10-09T14:19

2021-10-09T16:07

дмитрий рогозин

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о ходе съемок первого художественного фильма на орбите "Вызов".По его словам, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — не туристы на Международной космической станции."Работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", — написал руководитель госкорпорации.Рогозин согласился с мнением одной из подписчиц, что Пересильд невероятно отважная и бесстрашная женщина."Согласен. Молодец. Очень немногие готовы к такому", — пояснил он.Сейчас на МКС работает первый в истории "киноэкипаж". Шипенко и Пересильд 5 октября отправились на орбиту на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Режиссер и актриса пробудут на орбите 12 дней, и, как ожидается, 17 октября вернутся на Землю вместе с Олегом Новицким.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/mks-1753211193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко