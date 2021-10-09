14:19 09.10.2021 (обновлено: 16:07 09.10.2021)
"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о съемках фильма "Вызов"
© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал своим подписчикам в Twitter о ходе съемок первого художественного фильма на орбите "Вызов".
По его словам, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — не туристы на Международной космической станции.
Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на #МКС— РОГОЗИН (@Rogozin) October 9, 2021
Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта.
Полёт нормальный. Работают по заранее утверждённой программе. pic.twitter.com/Cvuv1c4JWQ
"Работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", — написал руководитель госкорпорации.
Рогозин согласился с мнением одной из подписчиц, что Пересильд невероятно отважная и бесстрашная женщина.
"Согласен. Молодец. Очень немногие готовы к такому", — пояснил он.
Сейчас на МКС работает первый в истории "киноэкипаж". Шипенко и Пересильд 5 октября отправились на орбиту на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Режиссер и актриса пробудут на орбите 12 дней, и, как ожидается, 17 октября вернутся на Землю вместе с Олегом Новицким.
5 октября, 16:50В миреВ НАСА сообщили детали съемок фильма "Вызов" на МКС