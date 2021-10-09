https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753797342.html
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 09.10.2021
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье - 1689, сообщили... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:50
2021-10-09T11:50
2021-10-09T11:55
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье - 1689, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области – 21, Ненецком автономном округе – 16, Чукотском автономном округе – 15.
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:50 09.10.2021 (обновлено: 11:55 09.10.2021)
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Москве число новых случаев COVID-19 превысило шесть тысяч за сутки впервые с начала июля