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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753797342.html
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 09.10.2021
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье - 1689, сообщили... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:50
2021-10-09T11:55
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье - 1689, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области – 21, Ненецком автономном округе – 16, Чукотском автономном округе – 15.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:50 09.10.2021 (обновлено: 11:55 09.10.2021)
 
В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Москве число новых случаев COVID-19 превысило шесть тысяч за сутки впервые с начала июля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье - 1689, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 6001, 2. Санкт-Петербург – 2717, 3. Московская область – 1689", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области – 21, Ненецком автономном округе – 16, Чукотском автономном округе – 15.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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