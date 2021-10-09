https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753797342.html

В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 09.10.2021

В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки

В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье - 1689, сообщили... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:50

2021-10-09T11:50

2021-10-09T11:55

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В столице впервые с начала июля число случаев COVID за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге выявлено 2717 случаев, в Подмосковье - 1689, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области – 21, Ненецком автономном округе – 16, Чукотском автономном округе – 15.

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии