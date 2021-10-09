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В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021
В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 21 049 человек после COVID-19, за все время - 6 840 845, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:48
2021-10-09T11:48
2021-10-09T11:49
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 049 человек после COVID-19, за все время - 6 840 845, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 21 049 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 840 845", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2211, Санкт-Петербурге - 1878, Подмосковье - 1395.
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:48 09.10.2021 (обновлено: 11:49 09.10.2021)
В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки 21049 человек выздоровели от COVID-19