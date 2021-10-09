https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753797095.html

В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021

В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 21 049 человек после COVID-19, за все время - 6 840 845, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:48

2021-10-09T11:48

2021-10-09T11:49

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 049 человек после COVID-19, за все время - 6 840 845, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 21 049 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 840 845", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2211, Санкт-Петербурге - 1878, Подмосковье - 1395.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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