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Хоспис: место неравнодушия
Хоспис: место неравнодушия - РИА Новости, 09.10.2021
Хоспис: место неравнодушия
9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов.
2021-10-09T09:45
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общество
видео
фонд "вера"
вера миллионщикова
первый московский хоспис
всемирный день хосписной и паллиативной помощи
россия
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Помогает хосписам по всей стране фонд "Вера", который был назван в честь создателя и главврача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Волонтеры и благотворители делают все возможное, чтобы пациентам хосписов было максимально комфортно проводить свои последние дни. Задача – обеспечить как можно больше людей в России бесплатной паллиативной помощью.Фонд "Вера" https://fondvera.ru/
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Хоспис: место неравнодушия
9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов. Помогает хосписам по всей стране фонд "Вера", который был назван в честь создателя и главврача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Волонтеры и благотворители делают все возможное, чтобы пациентам хосписов было максимально комфортно проводить свои последние дни. Задача – обеспечить как можно больше людей в России бесплатной паллиативной помощью. Фонд "Вера" https://fondvera.ru/
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общество, видео, фонд "вера", вера миллионщикова, первый московский хоспис, всемирный день хосписной и паллиативной помощи, россия, видео
Хоспис: место неравнодушия
9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов.
2021-10-09T09:45
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09:45 09.10.2021
 

Хоспис: место неравнодушия

Читать ria.ru в
9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов.
Помогает хосписам по всей стране фонд "Вера", который был назван в честь создателя и главврача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Волонтеры и благотворители делают все возможное, чтобы пациентам хосписов было максимально комфортно проводить свои последние дни. Задача – обеспечить как можно больше людей в России бесплатной паллиативной помощью.
Фонд "Вера"
https://fondvera.ru/
 
ОбществоВидеоФонд "Вера"Вера МиллионщиковаПервый московский хосписВсемирный день хосписной и паллиативной помощиРоссия
 
 
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