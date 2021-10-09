https://ria.ru/20211009/khospis-1753788737.html
Хоспис: место неравнодушия
Хоспис: место неравнодушия - РИА Новости, 09.10.2021
Хоспис: место неравнодушия
9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов.
2021-10-09T09:45
2021-10-09T09:45
2021-10-09T09:45
общество
видео
фонд "вера"
вера миллионщикова
первый московский хоспис
всемирный день хосписной и паллиативной помощи
россия
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753788237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aac13706e34321270ee6c2c3bfe9c670.jpg
Помогает хосписам по всей стране фонд "Вера", который был назван в честь создателя и главврача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Волонтеры и благотворители делают все возможное, чтобы пациентам хосписов было максимально комфортно проводить свои последние дни. Задача – обеспечить как можно больше людей в России бесплатной паллиативной помощью.Фонд "Вера" https://fondvera.ru/
россия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753788237_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3826319b3b671bd5495c0357c6aeca9f.jpg
Хоспис: место неравнодушия
9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов. Помогает хосписам по всей стране фонд "Вера", который был назван в честь создателя и главврача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Волонтеры и благотворители делают все возможное, чтобы пациентам хосписов было максимально комфортно проводить свои последние дни. Задача – обеспечить как можно больше людей в России бесплатной паллиативной помощью.
Фонд "Вера"
https://fondvera.ru/
2021-10-09T09:45
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PT4M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, видео, фонд "вера", вера миллионщикова, первый московский хоспис, всемирный день хосписной и паллиативной помощи, россия, видео
Хоспис: место неравнодушия
9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов.