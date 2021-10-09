https://ria.ru/20211009/khospis-1753788737.html

Хоспис: место неравнодушия

Хоспис: место неравнодушия - РИА Новости, 09.10.2021

Хоспис: место неравнодушия

9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов.

2021-10-09T09:45

2021-10-09T09:45

2021-10-09T09:45

общество

видео

фонд "вера"

вера миллионщикова

первый московский хоспис

всемирный день хосписной и паллиативной помощи

россия

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Помогает хосписам по всей стране фонд "Вера", который был назван в честь создателя и главврача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Волонтеры и благотворители делают все возможное, чтобы пациентам хосписов было максимально комфортно проводить свои последние дни. Задача – обеспечить как можно больше людей в России бесплатной паллиативной помощью.Фонд "Вера" https://fondvera.ru/

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Хоспис: место неравнодушия 9 октября – Международный день хосписной и паллиативной помощи. На сегодня в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи и обезболивании. Получают ее свыше 700 тысяч пациентов. Помогает хосписам по всей стране фонд "Вера", который был назван в честь создателя и главврача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Волонтеры и благотворители делают все возможное, чтобы пациентам хосписов было максимально комфортно проводить свои последние дни. Задача – обеспечить как можно больше людей в России бесплатной паллиативной помощью. Фонд "Вера" https://fondvera.ru/ 2021-10-09T09:45 true PT4M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, видео, фонд "вера", вера миллионщикова, первый московский хоспис, всемирный день хосписной и паллиативной помощи, россия, видео