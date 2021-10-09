https://ria.ru/20211009/kaliningrad-1753828328.html

Под Калининградом пенсионер жестко посадил самодельный летательный аппарат

Под Калининградом пенсионер жестко посадил самодельный летательный аппарат - РИА Новости, 09.10.2021

Под Калининградом пенсионер жестко посадил самодельный летательный аппарат

Самодельный летательный аппарат под управлением 84-летнего мужчины совершил жесткую посадку в Калининградской области, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:10

2021-10-09T19:10

2021-10-09T19:10

происшествия

зеленоградский район

калининградская область

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самодельный летательный аппарат под управлением 84-летнего мужчины совершил жесткую посадку в Калининградской области, сообщает Следственный комитет РФ."Следствием установлено, что 9 октября 2021 года около 12 часов 55 минут, с необорудованного участка местности в районе поселка Дунаевка Зеленоградского района Калининградской области мужчина, 1937 года рождения, осуществил взлет на самодельном летательном аппарате, который спустя несколько минут после взлета совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина находится в больнице.Калининградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку.

зеленоградский район

калининградская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, зеленоградский район, калининградская область, россия