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Под Калининградом пенсионер жестко посадил самодельный летательный аппарат
Под Калининградом пенсионер жестко посадил самодельный летательный аппарат - РИА Новости, 09.10.2021
Под Калининградом пенсионер жестко посадил самодельный летательный аппарат
Самодельный летательный аппарат под управлением 84-летнего мужчины совершил жесткую посадку в Калининградской области, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T19:10
2021-10-09T19:10
2021-10-09T19:10
происшествия
зеленоградский район
калининградская область
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самодельный летательный аппарат под управлением 84-летнего мужчины совершил жесткую посадку в Калининградской области, сообщает Следственный комитет РФ."Следствием установлено, что 9 октября 2021 года около 12 часов 55 минут, с необорудованного участка местности в районе поселка Дунаевка Зеленоградского района Калининградской области мужчина, 1937 года рождения, осуществил взлет на самодельном летательном аппарате, который спустя несколько минут после взлета совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина находится в больнице.Калининградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку.
зеленоградский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, зеленоградский район, калининградская область, россия
Под Калининградом пенсионер жестко посадил самодельный летательный аппарат
Самодельный летательный аппарат под управлением пенсионера жестко сел под Калининградом