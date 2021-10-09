https://ria.ru/20211009/irkut-1753780133.html

Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты

Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты - РИА Новости, 09.10.2021

Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты

Минобороны представило технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя "Иркут". Материал опубликован в новом номере журнала "Космическая РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T03:07

2021-10-09T03:07

2021-10-09T10:04

новое оружие россии

армия

космос - риа наука

восточный (космодром)

плесецк (космодром)

фонд перспективных исследований

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минобороны представило технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя "Иркут". Материал опубликован в новом номере журнала "Космическая техника и технологии", который выпускает ракетно-космическая корпорация "Энергия".О том, что в России разрабатывается универсальный подвижный космический ракетный комплекс под названием "Иркут", стало известно в конце сентября из годового отчета "Роскосмоса". Специалисты "Энергии" отмечают, что проектом занимается АО "ЦНИИмаш".Новую ракету планируется запускать с космодрома Плесецк. Предполагается, что она будет двух типов: одноразовой и многоразовой, с возвращением на крыльях. Стартовая масса одноразовой ракеты составит 23,6 тонны. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту (200 километров) 584 килограмма груза, а на геостационарную — 84 килограмма. Многоразовая ракета будет тяжелее — 25 тонн. На околоземную орбиту она сможет доставить 398 килограммов груза, на геостационарную — 60 килограммов. В качестве топлива планируется использовать пару кислород — метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке (он получил название "апогейный модуль").Первый пуск обоих типов носителей намечен на 2024 год.Известно, что ЦНИИмаш ведет разработку крылатой ракеты в рамках опытно-конструкторской работы "Крыло-СВ". Однако ранее сообщалось, что эту ракету будут запускать с космодромов Капустин Яр и Восточный. Работы над проектом начались несколько лет назад, а в феврале 2020-го научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора."Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ее размеры — шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Ракета сможет достигать гиперзвуковых скоростей — до шести чисел Маха. Специально для нее разрабатывается новый двигатель под названием "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени первая сможет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.

https://ria.ru/20211006/puski-1753266062.html

https://ria.ru/20210923/luna-1751460781.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия, космос - риа наука, восточный (космодром), плесецк (космодром), фонд перспективных исследований, россия