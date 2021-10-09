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Новое оружие России
https://ria.ru/20211009/irkut-1753780133.html
Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты - РИА Новости, 09.10.2021
Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
Минобороны представило технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя "Иркут". Материал опубликован в новом номере журнала "Космическая РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T03:07
2021-10-09T10:04
новое оружие россии
армия
космос - риа наука
восточный (космодром)
плесецк (космодром)
фонд перспективных исследований
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минобороны представило технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя "Иркут". Материал опубликован в новом номере журнала "Космическая техника и технологии", который выпускает ракетно-космическая корпорация "Энергия".О том, что в России разрабатывается универсальный подвижный космический ракетный комплекс под названием "Иркут", стало известно в конце сентября из годового отчета "Роскосмоса". Специалисты "Энергии" отмечают, что проектом занимается АО "ЦНИИмаш".Новую ракету планируется запускать с космодрома Плесецк. Предполагается, что она будет двух типов: одноразовой и многоразовой, с возвращением на крыльях. Стартовая масса одноразовой ракеты составит 23,6 тонны. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту (200 километров) 584 килограмма груза, а на геостационарную — 84 килограмма. Многоразовая ракета будет тяжелее — 25 тонн. На околоземную орбиту она сможет доставить 398 килограммов груза, на геостационарную — 60 килограммов. В качестве топлива планируется использовать пару кислород — метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке (он получил название "апогейный модуль").Первый пуск обоих типов носителей намечен на 2024 год.Известно, что ЦНИИмаш ведет разработку крылатой ракеты в рамках опытно-конструкторской работы "Крыло-СВ". Однако ранее сообщалось, что эту ракету будут запускать с космодромов Капустин Яр и Восточный. Работы над проектом начались несколько лет назад, а в феврале 2020-го научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора."Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ее размеры — шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Ракета сможет достигать гиперзвуковых скоростей — до шести чисел Маха. Специально для нее разрабатывается новый двигатель под названием "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени первая сможет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.
https://ria.ru/20211006/puski-1753266062.html
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армия, космос - риа наука, восточный (космодром), плесецк (космодром), фонд перспективных исследований, россия
03:07 09.10.2021 (обновлено: 10:04 09.10.2021)
 
Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты

Минобороны раскрыло облик новой космической ракеты "Иркут" для пусков с космодрома Плесецк

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты на космодроме Плесецк
Запуск ракеты на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минобороны представило технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя "Иркут". Материал опубликован в новом номере журнала "Космическая техника и технологии", который выпускает ракетно-космическая корпорация "Энергия".
О том, что в России разрабатывается универсальный подвижный космический ракетный комплекс под названием "Иркут", стало известно в конце сентября из годового отчета "Роскосмоса". Специалисты "Энергии" отмечают, что проектом занимается АО "ЦНИИмаш".
Новую ракету планируется запускать с космодрома Плесецк. Предполагается, что она будет двух типов: одноразовой и многоразовой, с возвращением на крыльях.
Стартовая масса одноразовой ракеты составит 23,6 тонны. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту (200 километров) 584 килограмма груза, а на геостационарную — 84 килограмма. Многоразовая ракета будет тяжелее — 25 тонн. На околоземную орбиту она сможет доставить 398 килограммов груза, на геостационарную — 60 килограммов.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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В качестве топлива планируется использовать пару кислород — метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке (он получил название "апогейный модуль").
Первый пуск обоих типов носителей намечен на 2024 год.
Известно, что ЦНИИмаш ведет разработку крылатой ракеты в рамках опытно-конструкторской работы "Крыло-СВ". Однако ранее сообщалось, что эту ракету будут запускать с космодромов Капустин Яр и Восточный. Работы над проектом начались несколько лет назад, а в феврале 2020-го научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора.
"Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ее размеры — шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Ракета сможет достигать гиперзвуковых скоростей — до шести чисел Маха. Специально для нее разрабатывается новый двигатель под названием "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени первая сможет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.
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Новое оружие РоссииАрмияКосмос - РИА НаукаВосточный (космодром)Плесецк (космодром)Фонд перспективных исследованийРоссия
 
 
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