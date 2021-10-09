https://ria.ru/20211009/iran-1753802346.html
Умер первый президент Ирана
Умер первый президент Ирана - РИА Новости, 09.10.2021
Умер первый президент Ирана
Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:54
2021-10-09T12:54
2021-10-09T12:54
в мире
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753801351_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_bb73576dbbd9c56febd6fc8e5860c849.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет, передает агентство Fars.Причина смерти агентством не уточняется.В 1979 году в результате свержения шахской монархии в Иране во главе с Мохаммедом Резой Пехлеви (1941-1979 года) была образована Исламская Республика Иран. К власти пришла элита шиитского духовенства во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни, ставшим Верховным лидером Ирана.Банисадр был соратником Хомейни и занимал множество высших постов в революционных органах: был членом Исламского революционного совета, потом назначен его заместителем, занимал пост министра экономики и финансов и одновременно пост министра иностранных дел. Он также принимал участие в составлении первой конституции Ирана.Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. Но из-за начавшейся в 1980 году ирано-иракской войны, Хомейни обвинил Банисадра в том, что тот не способен руководить страной и военными действиями, сняв с него полномочия главнокомандующего. В июне 1981 года парламент вынес Банисадру импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства", затем сам Хомейни подписал указ об освобождении Банисадра от обязанностей президента. После этого Банисадр вместе с рядом других политиков эмигрировал из Ирана.
https://ria.ru/20210918/prezident-1750633634.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753801351_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_88f9d143a3036ab49b4ef08895440eb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Умер первый президент Ирана
Первый президент Ирана Банисадр умер в Париже в возрасте 88 лет
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран
, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет, передает агентство Fars
.
"Абольхасан Банисадр, первый президент Исламской республики, на 89-м году жизни скончался в больнице Сальпетриер в Париже", - говорится в сообщении агентства.
Причина смерти агентством не уточняется.
В 1979 году в результате свержения шахской монархии в Иране во главе с Мохаммедом Резой Пехлеви (1941-1979 года) была образована Исламская Республика Иран. К власти пришла элита шиитского духовенства во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни, ставшим Верховным лидером Ирана.
Банисадр был соратником Хомейни и занимал множество высших постов в революционных органах: был членом Исламского революционного совета, потом назначен его заместителем, занимал пост министра экономики и финансов и одновременно пост министра иностранных дел. Он также принимал участие в составлении первой конституции Ирана.
Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. Но из-за начавшейся в 1980 году ирано-иракской войны, Хомейни обвинил Банисадра в том, что тот не способен руководить страной и военными действиями, сняв с него полномочия главнокомандующего. В июне 1981 года парламент вынес Банисадру импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства", затем сам Хомейни подписал указ об освобождении Банисадра от обязанностей президента. После этого Банисадр вместе с рядом других политиков эмигрировал из Ирана.