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Умер первый президент Ирана
Умер первый президент Ирана - РИА Новости, 09.10.2021
Умер первый президент Ирана
Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:54
2021-10-09T12:54
в мире
иран
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет, передает агентство Fars.Причина смерти агентством не уточняется.В 1979 году в результате свержения шахской монархии в Иране во главе с Мохаммедом Резой Пехлеви (1941-1979 года) была образована Исламская Республика Иран. К власти пришла элита шиитского духовенства во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни, ставшим Верховным лидером Ирана.Банисадр был соратником Хомейни и занимал множество высших постов в революционных органах: был членом Исламского революционного совета, потом назначен его заместителем, занимал пост министра экономики и финансов и одновременно пост министра иностранных дел. Он также принимал участие в составлении первой конституции Ирана.Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. Но из-за начавшейся в 1980 году ирано-иракской войны, Хомейни обвинил Банисадра в том, что тот не способен руководить страной и военными действиями, сняв с него полномочия главнокомандующего. В июне 1981 года парламент вынес Банисадру импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства", затем сам Хомейни подписал указ об освобождении Банисадра от обязанностей президента. После этого Банисадр вместе с рядом других политиков эмигрировал из Ирана.
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в мире, иран
12:54 09.10.2021
 
Умер первый президент Ирана

Первый президент Ирана Банисадр умер в Париже в возрасте 88 лет

© AP Photo / Francois MoriПервый президент Ирана Абольхасан Банисадр
Первый президент Ирана Абольхасан Банисадр - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Francois Mori
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет, передает агентство Fars.
"Абольхасан Банисадр, первый президент Исламской республики, на 89-м году жизни скончался в больнице Сальпетриер в Париже", - говорится в сообщении агентства.
Причина смерти агентством не уточняется.
В 1979 году в результате свержения шахской монархии в Иране во главе с Мохаммедом Резой Пехлеви (1941-1979 года) была образована Исламская Республика Иран. К власти пришла элита шиитского духовенства во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни, ставшим Верховным лидером Ирана.
Банисадр был соратником Хомейни и занимал множество высших постов в революционных органах: был членом Исламского революционного совета, потом назначен его заместителем, занимал пост министра экономики и финансов и одновременно пост министра иностранных дел. Он также принимал участие в составлении первой конституции Ирана.
Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. Но из-за начавшейся в 1980 году ирано-иракской войны, Хомейни обвинил Банисадра в том, что тот не способен руководить страной и военными действиями, сняв с него полномочия главнокомандующего. В июне 1981 года парламент вынес Банисадру импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства", затем сам Хомейни подписал указ об освобождении Банисадра от обязанностей президента. После этого Банисадр вместе с рядом других политиков эмигрировал из Ирана.
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