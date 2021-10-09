https://ria.ru/20211009/iran-1753802346.html

Умер первый президент Ирана

Умер первый президент Ирана - РИА Новости, 09.10.2021

Умер первый президент Ирана

Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T12:54

2021-10-09T12:54

2021-10-09T12:54

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иран

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году первым президентом образовавшейся Исламской Республики Иран, скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет, передает агентство Fars.Причина смерти агентством не уточняется.В 1979 году в результате свержения шахской монархии в Иране во главе с Мохаммедом Резой Пехлеви (1941-1979 года) была образована Исламская Республика Иран. К власти пришла элита шиитского духовенства во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни, ставшим Верховным лидером Ирана.Банисадр был соратником Хомейни и занимал множество высших постов в революционных органах: был членом Исламского революционного совета, потом назначен его заместителем, занимал пост министра экономики и финансов и одновременно пост министра иностранных дел. Он также принимал участие в составлении первой конституции Ирана.Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. Но из-за начавшейся в 1980 году ирано-иракской войны, Хомейни обвинил Банисадра в том, что тот не способен руководить страной и военными действиями, сняв с него полномочия главнокомандующего. В июне 1981 года парламент вынес Банисадру импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства", затем сам Хомейни подписал указ об освобождении Банисадра от обязанностей президента. После этого Банисадр вместе с рядом других политиков эмигрировал из Ирана.

https://ria.ru/20210918/prezident-1750633634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран