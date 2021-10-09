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На Украине ужаснулись, вспомнив пророчество последнего русского царя

Депутат Рады прокомментировал отставку Разумкова словами Николая II - РИА Новости, 09.10.2021

На Украине ужаснулись, вспомнив пророчество последнего русского царя

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II, комментируя... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T02:26

2021-10-09T02:26

2021-10-09T08:09

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олег волошин

дмитрий разумков

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II, комментируя политические события в стране.Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Бывший спикер эти обвинения отвергает.При этом украинский парламентарий не совсем точно привел цитату императора. Последний российский монарх после подписания акта об отречении от престола, написал у себя в дневнике: "В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!"

https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html

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в мире, украина, верховная рада украины, николай ii, олег волошин, дмитрий разумков, россия