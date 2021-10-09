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На Украине ужаснулись, вспомнив пророчество последнего русского царя
Депутат Рады прокомментировал отставку Разумкова словами Николая II - РИА Новости, 09.10.2021
На Украине ужаснулись, вспомнив пророчество последнего русского царя
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II, комментируя... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T02:26
2021-10-09T08:09
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дмитрий разумков
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II, комментируя политические события в стране.Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Бывший спикер эти обвинения отвергает.При этом украинский парламентарий не совсем точно привел цитату императора. Последний российский монарх после подписания акта об отречении от престола, написал у себя в дневнике: "В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!"
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в мире, украина, верховная рада украины, николай ii, олег волошин, дмитрий разумков, россия
02:26 09.10.2021 (обновлено: 08:09 09.10.2021)
 
Депутат Рады прокомментировал отставку Разумкова словами Николая II

Депутат Рады Волошин вспомнил слова императора Николая II из-за отставки спикера Разумкова

© Фото : Public domainИмператор Николай II
Император Николай II - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II, комментируя политические события в стране.
Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Бывший спикер эти обвинения отвергает.

"Вокруг предательство, и трусость, и обман" — сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова", — написал Волошин.

При этом украинский парламентарий не совсем точно привел цитату императора. Последний российский монарх после подписания акта об отречении от престола, написал у себя в дневнике: "В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!"
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