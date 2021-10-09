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Последняя великая партия Европы: это конец
Последняя великая партия Европы: это конец - РИА Новости, 09.10.2021
Последняя великая партия Европы: это конец
Наследство Ангелы Меркель делится на две части: правительственное и партийное. И если первое, то есть канцлерское кресло, нужно всем, то второе превратилось в... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:00
2021-10-09T08:01
авторы
германия
ангела меркель
евросоюз
аннегрет крамп-карренбауэр
армин лашет
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Наследство Ангелы Меркель делится на две части: правительственное и партийное. И если первое, то есть канцлерское кресло, нужно всем, то второе превратилось в проблемный актив.Меркель 18 лет возглавляла Христианско-демократическую партию — на два года дольше ее основателя Конрада Аденауэра. Больше нее ХДС руководил только покровитель Меркель Гельмут Коль — но за те четверть века, что он возглавлял партию, у власти она была 18. Меркель не побила рекорд Коля — ни по сроку руководства партией, ни по времени, проведенному в кресле канцлера. Но зато она установила абсолютный рекорд неудачного выбора наследника — оставив в 2018 году пост лидера ХДС, Меркель обеспечила избрание Аннегрет Крамп-Карренбауэр. А в начале этого года прежнюю фаворитку Меркель сменил Армин Лашет — но под его руководством ХДС проиграла выборы в бундестаг, и в четверг он объявил об уходе с поста председателя партии (Лашет лишится и премьерского кресла в родном Северном Рейне — Вестфалии, ведь он стал депутатом парламента).В декабре на съезде в Дрездене ХДС должна будет выбрать нового председателя — всего десятого за свою историю, но уже третьего партийного наследника Меркель. И в этот раз есть большой шанс, что партию возглавит не протеже и "продолжатель курса", а антимеркелевец. Иначе ХДС ждет печальное будущее.Почему судьба ХДС важна и показательна? Потому что это, по сути, последняя из больших европейских политических партий. Британскую партийную систему не стоит сравнивать с европейской: она хоть и стала во многом образцом для континента, но стоит особняком. Партийная жизнь началась в Европе в XIX веке, причем ближе к его концу. Но нынешняя партийно-политическая система была сконструирована уже в послевоенной Европе — в первую очередь в Германии, Франции и Италии. В 90-е рухнула итальянская (практически все ключевые партии распустились-переучредились-развалились), потом, уже в этом веке, стала разваливаться французская. Германская держалась дольше всех — но поплыла и она.Сначала в 2013-м в бундестаг прошла антисистемная и антиэлитная "Альтернатива для Германии", а затем стали терять свой статус "народные партии". Их было две: ХДС и СДПГ. Если до 1990-х годов они вдвоем набирали до 90 процентов голосов, то на двух последних выборах вместе привлекли лишь половину избирателей (53 процента в 2017-м и символически важные 49,8 в нынешнем сентябре). То есть германская партийная система из двухпартийной (по сути, а не по количеству партий) превращается в многопартийную. Причем вовсе не факт, что 50 процентов на двоих это нижняя точка для двух бывших "народных партий", — рейтинг выигравшей нынешние выборы СДПГ еще недавно опускался до 15 процентов и всегда может вернуться к этим цифрам. А набравшая унизительные для нее 24 процента ХДС сейчас уйдет в оппозицию и за годы пребывания там может упасть и ниже 20.То есть немецкая партийно-политическая система становится не просто менее устойчивой — она превращается в нечто совершенно другое. Отчасти это похоже на ситуацию в Веймарской Республике, но там были две сильно растущие радикальные партии — коммунисты и фашисты. Сейчас ничего подобного нет (называть радикалами "Альтернативу для Германии" может только ангажированная пропаганда), да и Германия уже сама себе не принадлежит. В том смысле, что Берлин является мотором и центром евроинтеграции, то есть от ситуации в германской власти зависит будущее Евросоюза.Для усиления евроинтеграции нужна сильная немецкая власть, опирающаяся на большую часть немецкого общества. Брюссельские институты сами по себе не могут руководить Евросоюзом — все равно все решается в Берлине (при некотором участии Парижа, конечно). Но если Германия входит в период слабых партий и быстро меняющихся правительств, то кого и куда она сможет вести?Отставка Лашета ставит окончательную точку в спорах вокруг имени будущего немецкого канцлера и состава коалиции — правительство возглавит социал-демократ Олаф Шольц. Да, ему еще предстоит довести до конца переговоры с будущими союзниками по коалиции, "зелеными" и либералами из СвДП, но уже понятно, что именно этот вариант, то есть "светофор", и будет править Германией.А ХДС прощается с мечтами о "ямайке" (то есть коалиции под своим руководством) и уходит в оппозицию.Для того чтобы работать над ошибками и избавляться от меркелизма?Нет. Даже если партию наконец-то возглавит имеющий сейчас наилучшие шансы Фридрих Мерц (которого Меркель обошла в борьбе за лидерство в начале века, а в последние три года она же мешала ему победить на выборах председателя партии), ХДС будет ждать раскола правящей коалиции и шанса вернуться к власти еще до 2025 года, когда пройдут следующие выборы. Действительно, развалить трехпартийную коалицию куда проще, чем двухпартийную — тем более что в "светофоре" будет постоянно мигать желтый, ведь либералы из Свободно-демократической партии идеологически куда ближе к ХДС, чем к своим партнерам из нового правительства. Так что ХДС будет сидеть в засаде и ждать момента, а не бороться за возвращение себе доверия избирателей и статуса народной партии.Так что дефрагментация немецкой партийной системы продолжится, а это означает более слабый и более подверженный манипуляциям атлантистов Евросоюз. Исходя именно из этого, Россия и будет выстраивать свою политику в отношениях с Германией в частности и с ЕС в целом.
https://ria.ru/20211007/lashet-1753563020.html
https://ria.ru/20211006/liberaly-1753317015.html
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Петр Акопов
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РИА Новости
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96
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60
авторы, германия, ангела меркель, евросоюз, аннегрет крамп-карренбауэр, армин лашет
08:00 09.10.2021 (обновлено: 08:01 09.10.2021)
 

Последняя великая партия Европы: это конец

© AFP 2021 / Odd Andersen Канцлер Германии Ангела Меркель выходит на сцену во время ежегодного съезда партии в Лейпциге
Канцлер Германии Ангела Меркель выходит на сцену во время ежегодного съезда партии в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AFP 2021 / Odd Andersen
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Наследство Ангелы Меркель делится на две части: правительственное и партийное. И если первое, то есть канцлерское кресло, нужно всем, то второе превратилось в проблемный актив.
Меркель 18 лет возглавляла Христианско-демократическую партию — на два года дольше ее основателя Конрада Аденауэра. Больше нее ХДС руководил только покровитель Меркель Гельмут Коль — но за те четверть века, что он возглавлял партию, у власти она была 18. Меркель не побила рекорд Коля — ни по сроку руководства партией, ни по времени, проведенному в кресле канцлера. Но зато она установила абсолютный рекорд неудачного выбора наследника — оставив в 2018 году пост лидера ХДС, Меркель обеспечила избрание Аннегрет Крамп-Карренбауэр. А в начале этого года прежнюю фаворитку Меркель сменил Армин Лашет — но под его руководством ХДС проиграла выборы в бундестаг, и в четверг он объявил об уходе с поста председателя партии (Лашет лишится и премьерского кресла в родном Северном Рейне — Вестфалии, ведь он стал депутатом парламента).
Председатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:14
Лидер ХДС Лашет объявил об отставке с поста главы партии
В декабре на съезде в Дрездене ХДС должна будет выбрать нового председателя — всего десятого за свою историю, но уже третьего партийного наследника Меркель. И в этот раз есть большой шанс, что партию возглавит не протеже и "продолжатель курса", а антимеркелевец. Иначе ХДС ждет печальное будущее.
Почему судьба ХДС важна и показательна? Потому что это, по сути, последняя из больших европейских политических партий. Британскую партийную систему не стоит сравнивать с европейской: она хоть и стала во многом образцом для континента, но стоит особняком. Партийная жизнь началась в Европе в XIX веке, причем ближе к его концу. Но нынешняя партийно-политическая система была сконструирована уже в послевоенной Европе — в первую очередь в Германии, Франции и Италии. В 90-е рухнула итальянская (практически все ключевые партии распустились-переучредились-развалились), потом, уже в этом веке, стала разваливаться французская. Германская держалась дольше всех — но поплыла и она.
Сначала в 2013-м в бундестаг прошла антисистемная и антиэлитная "Альтернатива для Германии", а затем стали терять свой статус "народные партии". Их было две: ХДС и СДПГ. Если до 1990-х годов они вдвоем набирали до 90 процентов голосов, то на двух последних выборах вместе привлекли лишь половину избирателей (53 процента в 2017-м и символически важные 49,8 в нынешнем сентябре). То есть германская партийная система из двухпартийной (по сути, а не по количеству партий) превращается в многопартийную. Причем вовсе не факт, что 50 процентов на двоих это нижняя точка для двух бывших "народных партий", — рейтинг выигравшей нынешние выборы СДПГ еще недавно опускался до 15 процентов и всегда может вернуться к этим цифрам. А набравшая унизительные для нее 24 процента ХДС сейчас уйдет в оппозицию и за годы пребывания там может упасть и ниже 20.
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 13:00
Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС
То есть немецкая партийно-политическая система становится не просто менее устойчивой — она превращается в нечто совершенно другое. Отчасти это похоже на ситуацию в Веймарской Республике, но там были две сильно растущие радикальные партии — коммунисты и фашисты. Сейчас ничего подобного нет (называть радикалами "Альтернативу для Германии" может только ангажированная пропаганда), да и Германия уже сама себе не принадлежит. В том смысле, что Берлин является мотором и центром евроинтеграции, то есть от ситуации в германской власти зависит будущее Евросоюза.
Для усиления евроинтеграции нужна сильная немецкая власть, опирающаяся на большую часть немецкого общества. Брюссельские институты сами по себе не могут руководить Евросоюзом — все равно все решается в Берлине (при некотором участии Парижа, конечно). Но если Германия входит в период слабых партий и быстро меняющихся правительств, то кого и куда она сможет вести?
Отставка Лашета ставит окончательную точку в спорах вокруг имени будущего немецкого канцлера и состава коалиции — правительство возглавит социал-демократ Олаф Шольц. Да, ему еще предстоит довести до конца переговоры с будущими союзниками по коалиции, "зелеными" и либералами из СвДП, но уже понятно, что именно этот вариант, то есть "светофор", и будет править Германией.
А ХДС прощается с мечтами о "ямайке" (то есть коалиции под своим руководством) и уходит в оппозицию.
Лидер ХСС Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 14:05
Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции
Для того чтобы работать над ошибками и избавляться от меркелизма?
Нет. Даже если партию наконец-то возглавит имеющий сейчас наилучшие шансы Фридрих Мерц (которого Меркель обошла в борьбе за лидерство в начале века, а в последние три года она же мешала ему победить на выборах председателя партии), ХДС будет ждать раскола правящей коалиции и шанса вернуться к власти еще до 2025 года, когда пройдут следующие выборы. Действительно, развалить трехпартийную коалицию куда проще, чем двухпартийную — тем более что в "светофоре" будет постоянно мигать желтый, ведь либералы из Свободно-демократической партии идеологически куда ближе к ХДС, чем к своим партнерам из нового правительства. Так что ХДС будет сидеть в засаде и ждать момента, а не бороться за возвращение себе доверия избирателей и статуса народной партии.
Так что дефрагментация немецкой партийной системы продолжится, а это означает более слабый и более подверженный манипуляциям атлантистов Евросоюз. Исходя именно из этого, Россия и будет выстраивать свою политику в отношениях с Германией в частности и с ЕС в целом.
 
АвторыГерманияАнгела МеркельЕвросоюзАннегрет Крамп-КарренбауэрАрмин Лашет
 
 
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