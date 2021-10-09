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Эксперт оценил предложение Путина об увеличении поставок газа
Эксперт оценил предложение Путина об увеличении поставок газа - РИА Новости, 09.10.2021
Эксперт оценил предложение Путина об увеличении поставок газа
Слова президента России Владимира Путина, призвавшего продумать возможное увеличение предложения российского газа на рынке, следует считать подлинным жестом... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:21
2021-10-09T13:21
экономика
европа
владимир путин
газпром
россия
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МАДРИД, 9 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина, призвавшего продумать возможное увеличение предложения российского газа на рынке, следует считать подлинным жестом международного сотрудничества, заявил РИА Новости преподаватель политической экономии изменения климата в испанском университете IE Пауль Адам Исбель.Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например, на бирже в Санкт-Петербурге.Исбель отмечает, что может быть много мнений "об истинном значении или последствиях недавнего заявления Путина о том, что российский "Газпром" может поставлять в Европу больше газа... чтобы помочь стабилизировать рынки газа и электроэнергии и, возможно, помочь избежать многогранного кризиса в Европе в этот особенно сложный момент мировой политической экономии".Подобные жесты сотрудничества, по мнению собеседника агентства, направлены на собственную выгоду, но они также служат интересам многих других. "Вот почему это называется международным энергетическим сотрудничеством... Оно имеет тенденцию следовать коммерческим инстинктам и интересам. Это то, что Путин и "Газпром" всегда говорят, что они всегда делают", - отметил Исбель.Эксперт считает, что этот жест Путина и его предположение о возможности увеличения поставок сродни тому, как Саудовская Аравия быстро увеличивает добычу нефти, чтобы снизить давление на мировые цены на неё и чтобы облегчить растущее социально-экономическое давление на своих западных клиентов. Это происходило много раз на протяжении десятилетий, отмечает эксперт.Россию, как и Саудовскую Аравию, часто обвиняют в том, что она "слишком готова" использовать энергию в качестве оружия, заметил эксперт."Однако трезвая оценка показывает, что в обоих случаях ископаемые виды топлива рассматриваются скорее как долгосрочные бизнес-предложения, а не как потенциальное геополитическое оружие, которое, как правило, не работает или даже дает обратный эффект", - сказал он.Эксперт также считает, что старая геополитика ископаемой энергии находится в коммерческой конкуренции с зарождающейся геополитикой декарбонизации."В долгосрочной перспективе Европа должна рассматривать Россию как неизбежного и необходимого партнера, учитывая, что у нее больше стимулов, чем у любой другой крупной страны, для замедления усилий по декарбонизации на фоне ее почти полной зависимости от производства ископаемых видом топлива", - сказал Исбель.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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экономика, европа, владимир путин, газпром, россия
13:21 09.10.2021
 
Эксперт оценил предложение Путина об увеличении поставок газа

Испанский эксперт счел слова Путина о поставках газа жестом международного сотрудничества

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода, архивное фото
Участок магистрального газопровода, архивное фото
© РИА Новости
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МАДРИД, 9 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина, призвавшего продумать возможное увеличение предложения российского газа на рынке, следует считать подлинным жестом международного сотрудничества, заявил РИА Новости преподаватель политической экономии изменения климата в испанском университете IE Пауль Адам Исбель.
Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например, на бирже в Санкт-Петербурге.
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Исбель отмечает, что может быть много мнений "об истинном значении или последствиях недавнего заявления Путина о том, что российский "Газпром" может поставлять в Европу больше газа... чтобы помочь стабилизировать рынки газа и электроэнергии и, возможно, помочь избежать многогранного кризиса в Европе в этот особенно сложный момент мировой политической экономии".
"Заявление Путина следует рассматривать как подлинный жест международного сотрудничества в области энергетики. Всем следует его приветствовать, независимо от того, чувствует ли кто-то, что это было сделано исходя из собственных интересов", - сказал эксперт.
Подобные жесты сотрудничества, по мнению собеседника агентства, направлены на собственную выгоду, но они также служат интересам многих других. "Вот почему это называется международным энергетическим сотрудничеством... Оно имеет тенденцию следовать коммерческим инстинктам и интересам. Это то, что Путин и "Газпром" всегда говорят, что они всегда делают", - отметил Исбель.
Эксперт считает, что этот жест Путина и его предположение о возможности увеличения поставок сродни тому, как Саудовская Аравия быстро увеличивает добычу нефти, чтобы снизить давление на мировые цены на неё и чтобы облегчить растущее социально-экономическое давление на своих западных клиентов. Это происходило много раз на протяжении десятилетий, отмечает эксперт.
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Россию, как и Саудовскую Аравию, часто обвиняют в том, что она "слишком готова" использовать энергию в качестве оружия, заметил эксперт.
"Однако трезвая оценка показывает, что в обоих случаях ископаемые виды топлива рассматриваются скорее как долгосрочные бизнес-предложения, а не как потенциальное геополитическое оружие, которое, как правило, не работает или даже дает обратный эффект", - сказал он.
Эксперт также считает, что старая геополитика ископаемой энергии находится в коммерческой конкуренции с зарождающейся геополитикой декарбонизации.
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"В долгосрочной перспективе Европа должна рассматривать Россию как неизбежного и необходимого партнера, учитывая, что у нее больше стимулов, чем у любой другой крупной страны, для замедления усилий по декарбонизации на фоне ее почти полной зависимости от производства ископаемых видом топлива", - сказал Исбель.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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