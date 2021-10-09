https://ria.ru/20211009/gaz-1753794496.html

Британцам стыдно перед Россией за США

"Стыдно перед Россией". Британцы назвали виновника газового кризиса - РИА Новости, 09.10.2021

Британцам стыдно перед Россией за США

Читатели британской газеты Daily Mail заступились за Россию, которую обвиняют в намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:08

2021-10-09T11:08

2021-10-09T11:08

в мире

сша

великобритания

владимир путин

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail заступились за Россию, которую обвиняют в намеренном ограничении поставок природного газа в Европу.Поводом для обсуждения стала статья, согласно которой Владимир Путин якобы шантажирует лидеров европейских стран обещаниями увеличить экспорт газа после того, как трубопровод "Северный поток – 2" получит сертификацию.Многие пользователи осудили такой выпад в адрес России, отметив, что ее критикуют по любому поводу."Чуть что не так, сразу виновата Россия!", – поддержал его Smarty S."Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия?", – задается вопросом один из комментаторов.Некоторые читатели уверены, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит.Он также призвал ЕС ввести санкции против Вашингтоназа вмешательство в дела европейского энергетического рынка."Дело не в Путине, а в британских эко-фанатиках", – заключил Leo Kassan.Другие пользователи убеждены, что спрашивать нужно с британского правительства.Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько месяцев. В начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем втрое.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753762241.html

https://ria.ru/20211008/gaz-1753727101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/gaz-1753584589.html

сша

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, великобритания, владимир путин, северный поток — 2, россия