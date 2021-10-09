https://ria.ru/20211009/gaz-1753794496.html
Британцам стыдно перед Россией за США
"Стыдно перед Россией". Британцы назвали виновника газового кризиса - РИА Новости, 09.10.2021
Британцам стыдно перед Россией за США
Читатели британской газеты Daily Mail заступились за Россию, которую обвиняют в намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:08
2021-10-09T11:08
2021-10-09T11:08
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail заступились за Россию, которую обвиняют в намеренном ограничении поставок природного газа в Европу.Поводом для обсуждения стала статья, согласно которой Владимир Путин якобы шантажирует лидеров европейских стран обещаниями увеличить экспорт газа после того, как трубопровод "Северный поток – 2" получит сертификацию.Многие пользователи осудили такой выпад в адрес России, отметив, что ее критикуют по любому поводу."Чуть что не так, сразу виновата Россия!", – поддержал его Smarty S."Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия?", – задается вопросом один из комментаторов.Некоторые читатели уверены, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит.Он также призвал ЕС ввести санкции против Вашингтоназа вмешательство в дела европейского энергетического рынка."Дело не в Путине, а в британских эко-фанатиках", – заключил Leo Kassan.Другие пользователи убеждены, что спрашивать нужно с британского правительства.Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько месяцев. В начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем втрое.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, великобритания, владимир путин, северный поток — 2, россия
"Стыдно перед Россией". Британцы назвали виновника газового кризиса
Читатели Daily Mail заступились за Россию и обвинили США в ситуации с поставками газа
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
заступились за Россию, которую обвиняют в намеренном ограничении поставок природного газа в Европу.
Поводом для обсуждения стала статья, согласно которой Владимир Путин якобы шантажирует лидеров европейских стран обещаниями увеличить экспорт газа после того, как трубопровод "Северный поток – 2" получит сертификацию.
Многие пользователи осудили такой выпад в адрес России, отметив, что ее критикуют по любому поводу.
"Их газ, какую цену хотят, такую и устанавливают", – написал PTFE98.
"Чуть что не так, сразу виновата Россия!", – поддержал его Smarty S.
"Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США
и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия?", – задается вопросом один из комментаторов.
Некоторые читатели уверены, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит.
"Они использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов <…> Это было их целью с самого начала. США не собирались продавать газ в Европу... они экспортируют газ только несколько месяцев в году и импортируют его зимой", – подчеркнул casaloco.
Он также призвал ЕС ввести санкции против Вашингтоназа вмешательство в дела европейского энергетического рынка.
"Дело не в Путине, а в британских эко-фанатиках", – заключил Leo Kassan.
Другие пользователи убеждены, что спрашивать нужно с британского правительства.
"Наши власти в прошлом приняли глупые решения и ничего не спланировали заранее, а теперь они обвиняют Путина. Мне стыдно за свою страну, стыдно просить о чем-то Россию", – поделился Plato England.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько месяцев. В начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем втрое.