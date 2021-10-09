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Эксперт рассказал, продолжит ли дешеветь евро
Эксперт рассказал, продолжит ли дешеветь евро - РИА Новости, 09.10.2021
Эксперт рассказал, продолжит ли дешеветь евро
Укрепление российской валюты на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков и сильный доллар в ожидании ужесточения монетарной политики в США оказывают... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:15
2021-10-09T08:15
экономика
сша
федеральная резервная система сша
цены на нефть
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Укрепление российской валюты на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков и сильный доллар в ожидании ужесточения монетарной политики в США оказывают давление на курс евро, который на следующей неделе может проверить на прочность уровень 82,8 рубля, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Евро на этой неделе усилил падение к рублю, начавшееся с конца сентября. На 1 октября европейская валюта торговалась выше 84 рублей, а в четверг, 7 октября, опустилась до минимума с июля 2020 года в 82,82 рубля. При этом в пятницу курс скорректировался, вернувшись к 83 рублям."Евро снижался к рублю на фоне негативной динамики европейской и других валют по отношению к доллару. Спрос на доллар растет как на традиционный защитный инструмент из-за дестабилизации рынков, вызванной энергетическим кризисом, который провоцирует рост сырьевых цен, что усиливает инфляцию. Это увеличивает вероятность объявления начала сворачивания монетарных стимулов ФРС уже на ближайшем заседании 3 ноября", - сказал эксперт.Он отметил, что ужесточение монетарной политики является одним из главных фундаментальных факторов укрепления любой валюты. "Поэтому доллар, вероятно, продолжит демонстрировать относительную силу как минимум до начала ноября. Евро останется под давлением этого фактора, а также вероятного укрепления рубля на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков", - предполагает собеседник агентства.Кроме того, индекс российских гособлигаций RGBI в конце сентября ускорил снижение, почти каждую сессию обновляя минимум за 1,5 года, продолжил Бабин. В результате доходности ОФЗ, по его словам, стали очень привлекательными, особенно для иностранных инвесторов с учетом околонулевых ставок на развитых и многих развивающихся долговых рынках, а также стабильности рубля."Поэтому, несмотря на угрозу санкций против вторичного обращения ОФЗ, нерезиденты могут вернуться в них, оказав дополнительную поддержку рублю, что ударит в том числе по паре EUR/RUB. Вероятно, эта тенденция уже стартовала", - сказал он.При этом эксперт замечает, что в пятницу рубль слабел, игнорируя рост цен на нефть и позитивную динамику мировых бирж, а евро на внешнем рынке перешел к восходящей коррекции."Тем не менее, если внешний фон не ухудшится, на следующей неделе, скорее всего, рубль возобновит рост. При этом если евро на мировом рынке не перейдет к активному укреплению, у нас пара EUR/RUB может проверить на прочность уровень 82,8 рубля", - заключил Бабин.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, цены на нефть, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
08:15 09.10.2021
 
Эксперт рассказал, продолжит ли дешеветь евро

Эксперт Бабин рассказал, продолжит ли дешеветь евро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Укрепление российской валюты на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков и сильный доллар в ожидании ужесточения монетарной политики в США оказывают давление на курс евро, который на следующей неделе может проверить на прочность уровень 82,8 рубля, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Евро на этой неделе усилил падение к рублю, начавшееся с конца сентября. На 1 октября европейская валюта торговалась выше 84 рублей, а в четверг, 7 октября, опустилась до минимума с июля 2020 года в 82,82 рубля. При этом в пятницу курс скорректировался, вернувшись к 83 рублям.
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"Евро снижался к рублю на фоне негативной динамики европейской и других валют по отношению к доллару. Спрос на доллар растет как на традиционный защитный инструмент из-за дестабилизации рынков, вызванной энергетическим кризисом, который провоцирует рост сырьевых цен, что усиливает инфляцию. Это увеличивает вероятность объявления начала сворачивания монетарных стимулов ФРС уже на ближайшем заседании 3 ноября", - сказал эксперт.
Он отметил, что ужесточение монетарной политики является одним из главных фундаментальных факторов укрепления любой валюты. "Поэтому доллар, вероятно, продолжит демонстрировать относительную силу как минимум до начала ноября. Евро останется под давлением этого фактора, а также вероятного укрепления рубля на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков", - предполагает собеседник агентства.
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Кроме того, индекс российских гособлигаций RGBI в конце сентября ускорил снижение, почти каждую сессию обновляя минимум за 1,5 года, продолжил Бабин. В результате доходности ОФЗ, по его словам, стали очень привлекательными, особенно для иностранных инвесторов с учетом околонулевых ставок на развитых и многих развивающихся долговых рынках, а также стабильности рубля.
"Поэтому, несмотря на угрозу санкций против вторичного обращения ОФЗ, нерезиденты могут вернуться в них, оказав дополнительную поддержку рублю, что ударит в том числе по паре EUR/RUB. Вероятно, эта тенденция уже стартовала", - сказал он.
При этом эксперт замечает, что в пятницу рубль слабел, игнорируя рост цен на нефть и позитивную динамику мировых бирж, а евро на внешнем рынке перешел к восходящей коррекции.
"Тем не менее, если внешний фон не ухудшится, на следующей неделе, скорее всего, рубль возобновит рост. При этом если евро на мировом рынке не перейдет к активному укреплению, у нас пара EUR/RUB может проверить на прочность уровень 82,8 рубля", - заключил Бабин.
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАЦены на нефтьБКС Мир инвестицийДмитрий Бабин
 
 
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