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Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон - РИА Новости, 09.10.2021
Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
Смартфоны нельзя утилизировать вместе с остальными отходами, "отживший свое" телефон можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр или специальный пункт... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:00
2021-10-09T12:00
технологии
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Смартфоны нельзя утилизировать вместе с остальными отходами, "отживший свое" телефон можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр или специальный пункт сбора для последующей переработки компонентов, сообщили РИА Новости эксперты в телекоммуникационной отрасли."Если гаджет перестал работать правильно или так, как вы хотите, или вообще никак не работает, вместо мусорного ведра, думаю, правильно было бы рассмотреть альтернативные варианты, например, воспользоваться акцией торговых сетей "скидка на новую технику при сдаче старой" или многочисленными "программами trade-in", - рассказал агентству начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.По его словам, устройство также можно сдать "на запчасти в ближайший сервисный центр, в организацию, занимающуюся скупкой бытовой техники или просто частным лицам, скажем, на площадке обмена бывших в употреблении вещей". А неисправный "по мелочи" смартфон, который находится в хорошем состоянии и функционирует, эксперт рекомендует подарить или передать в благотворительную организацию."Для того чтобы цивилизованно утилизировать смартфон, его необходимо сдать в какое-то цивилизованное место сбора для последующей утилизации", - отметил представитель Ассоциации "СКО Электроника-утилизация" Антон Гуськов. По его словам, это могут быть магазины бытовой техники и электроники, которые участвуют в специальных программах утилизации или проводят акции, в рамках которых владелец телефона может сдать неисправное устройство в обмен на скидку.После того как неработающие устройства поступают в такой магазин, они заносятся в специальную базу учета и отправляются на утилизирующие предприятия, где их разбирают на фракции, которые можно переработать. Там от телефона отделяют батарею, которая "идет своим путем", экран, который может быть со стеклянным или пластиковым покрытием, пластиковый или металлический корпус и платы. Все это, по словам Гуськова, за исключением батареи, перерабатывается путем дробления и разделения на разные фракции.Как указал эксперт, неисправная батарея в смартфоне - как правило, литий-ионная, - относится к отходам повышенного класса опасности, ее переработкой занимаются особые предприятия. "Если вынуть батарею самостоятельно вам под силу, некоторые торговые сети имеют специальные пункты сбора использованных аккумуляторов, можно взять с собой и забросить туда при случае", - отметил, в свою очередь, Верещагин.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СБОРВ соответствии с действующим законодательством РФ, как подчеркнул Гуськов, выбрасывать электронику и бытовую технику в общий контейнер с обыкновенными отходами запрещено. "То есть потребитель сам несет ответственность за то, чтобы такие виды отходов не выкидывать в общую мусорную корзину", - пояснил собеседник агентства.При этом, по его словам, проекты утилизации электроники и бытовой техники финансирует бизнес, и для того чтобы сбор и переработка устройств проходила без сложностей, необходима поддержка государства, в том числе информационная. "У нас в России достаточно много предприятий по переработке электроники. Самая основная проблема в этой истории - это сбор… Система переработки, в целом, буксует из-за того, что государство не помогает создать специализированную систему сбора таких отходов", - добавил Гуськов.Для электроники, по его словам, необходим специализированный сбор, "потому что, во-первых, эти устройства содержат достаточно много компонентов, которые можно вторично использовать, а во-вторых они сложно устроены, и в общую корзину с мусором их сдавать нельзя".Как отметил Верещагин, смартфон состоит "из разных типов материалов, среди которых есть обычные и ценные металлы, и перерабатываемый пластик, и стекло, и композитные материалы, и опасная химия в виде внутренностей аккумулятора". "Поэтому правильная утилизация своего гаджета - это маленький шаг к возобновляемому производству, экологической чистоте, снижению нагрузки на мусорные полигоны и много чего ещё", - заключил эксперт.
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технологии, россия
12:00 09.10.2021
 
Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон

Эксперт: смартфоны нельзя утилизировать вместе с остальными отходами

© Depositphotos / Andrey PopovРазбитый телефон
Разбитый телефон - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Смартфоны нельзя утилизировать вместе с остальными отходами, "отживший свое" телефон можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр или специальный пункт сбора для последующей переработки компонентов, сообщили РИА Новости эксперты в телекоммуникационной отрасли.
"Если гаджет перестал работать правильно или так, как вы хотите, или вообще никак не работает, вместо мусорного ведра, думаю, правильно было бы рассмотреть альтернативные варианты, например, воспользоваться акцией торговых сетей "скидка на новую технику при сдаче старой" или многочисленными "программами trade-in", - рассказал агентству начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.
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По его словам, устройство также можно сдать "на запчасти в ближайший сервисный центр, в организацию, занимающуюся скупкой бытовой техники или просто частным лицам, скажем, на площадке обмена бывших в употреблении вещей". А неисправный "по мелочи" смартфон, который находится в хорошем состоянии и функционирует, эксперт рекомендует подарить или передать в благотворительную организацию.
"Для того чтобы цивилизованно утилизировать смартфон, его необходимо сдать в какое-то цивилизованное место сбора для последующей утилизации", - отметил представитель Ассоциации "СКО Электроника-утилизация" Антон Гуськов. По его словам, это могут быть магазины бытовой техники и электроники, которые участвуют в специальных программах утилизации или проводят акции, в рамках которых владелец телефона может сдать неисправное устройство в обмен на скидку.
После того как неработающие устройства поступают в такой магазин, они заносятся в специальную базу учета и отправляются на утилизирующие предприятия, где их разбирают на фракции, которые можно переработать. Там от телефона отделяют батарею, которая "идет своим путем", экран, который может быть со стеклянным или пластиковым покрытием, пластиковый или металлический корпус и платы. Все это, по словам Гуськова, за исключением батареи, перерабатывается путем дробления и разделения на разные фракции.
Как указал эксперт, неисправная батарея в смартфоне - как правило, литий-ионная, - относится к отходам повышенного класса опасности, ее переработкой занимаются особые предприятия. "Если вынуть батарею самостоятельно вам под силу, некоторые торговые сети имеют специальные пункты сбора использованных аккумуляторов, можно взять с собой и забросить туда при случае", - отметил, в свою очередь, Верещагин.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СБОР
В соответствии с действующим законодательством РФ, как подчеркнул Гуськов, выбрасывать электронику и бытовую технику в общий контейнер с обыкновенными отходами запрещено. "То есть потребитель сам несет ответственность за то, чтобы такие виды отходов не выкидывать в общую мусорную корзину", - пояснил собеседник агентства.
При этом, по его словам, проекты утилизации электроники и бытовой техники финансирует бизнес, и для того чтобы сбор и переработка устройств проходила без сложностей, необходима поддержка государства, в том числе информационная. "У нас в России достаточно много предприятий по переработке электроники. Самая основная проблема в этой истории - это сбор… Система переработки, в целом, буксует из-за того, что государство не помогает создать специализированную систему сбора таких отходов", - добавил Гуськов.
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Для электроники, по его словам, необходим специализированный сбор, "потому что, во-первых, эти устройства содержат достаточно много компонентов, которые можно вторично использовать, а во-вторых они сложно устроены, и в общую корзину с мусором их сдавать нельзя".
Как отметил Верещагин, смартфон состоит "из разных типов материалов, среди которых есть обычные и ценные металлы, и перерабатываемый пластик, и стекло, и композитные материалы, и опасная химия в виде внутренностей аккумулятора". "Поэтому правильная утилизация своего гаджета - это маленький шаг к возобновляемому производству, экологической чистоте, снижению нагрузки на мусорные полигоны и много чего ещё", - заключил эксперт.
 
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