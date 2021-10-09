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Зеленский все-таки нашел способ втереться в доверие к Путину
Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным - РИА Новости, 09.10.2021
Зеленский все-таки нашел способ втереться в доверие к Путину
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:30
2021-10-09T04:30
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
евгений червоненко
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.По мнению политика, для этого необходимо было поздравить президента России с днем рождения.При этом он подчеркнул, что говорит в первую очередь именно о деловых, а не личных взаимоотношениях между лидерами двух государств.Червоненко добавил, что, по его мнению, настоящий президент — это человек, который виртуозно защищает интересы своей страны.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, евгений червоненко, россия
04:30 09.10.2021
 
Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным

Червоненко: Зеленский мог наладить отношения с Путиным, поздравив его с днем рождения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
По мнению политика, для этого необходимо было поздравить президента России с днем рождения.
"А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В это день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями", — заявил Червоненко.
При этом он подчеркнул, что говорит в первую очередь именно о деловых, а не личных взаимоотношениях между лидерами двух государств.
"Не надо дружить, надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно", — объяснил он.
Червоненко добавил, что, по его мнению, настоящий президент — это человек, который виртуозно защищает интересы своей страны.
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