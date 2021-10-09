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Зеленский все-таки нашел способ втереться в доверие к Путину
Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным - РИА Новости, 09.10.2021
Зеленский все-таки нашел способ втереться в доверие к Путину
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:30
2021-10-09T04:30
2021-10-09T04:30
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.По мнению политика, для этого необходимо было поздравить президента России с днем рождения.При этом он подчеркнул, что говорит в первую очередь именно о деловых, а не личных взаимоотношениях между лидерами двух государств.Червоненко добавил, что, по его мнению, настоящий президент — это человек, который виртуозно защищает интересы своей страны.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, евгений червоненко, россия
Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
Червоненко: Зеленский мог наладить отношения с Путиным, поздравив его с днем рождения