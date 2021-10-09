https://ria.ru/20211009/druzhba-1753781017.html

Зеленский все-таки нашел способ втереться в доверие к Путину

Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным - РИА Новости, 09.10.2021

Зеленский все-таки нашел способ втереться в доверие к Путину

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T04:30

2021-10-09T04:30

2021-10-09T04:30

в мире

украина

владимир путин

владимир зеленский

евгений червоненко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733170238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a87db55b08d15bde233597f78b3b65.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал в эфире телеканала "НАШ", как президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.По мнению политика, для этого необходимо было поздравить президента России с днем рождения.При этом он подчеркнул, что говорит в первую очередь именно о деловых, а не личных взаимоотношениях между лидерами двух государств.Червоненко добавил, что, по его мнению, настоящий президент — это человек, который виртуозно защищает интересы своей страны.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, евгений червоненко, россия