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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в субботу
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в субботу - РИА Новости, 09.10.2021
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в субботу
Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T10:00
2021-10-09T10:00
2021-10-09T10:00
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ничего пока у нас не меняется, мы остаёмся под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 9-14",- сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер западный 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 763 миллиметра ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), михаил леус
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в субботу
Высокое атмосферное давление и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу