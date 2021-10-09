20:54 09.10.2021 (обновлено: 21:07 09.10.2021)
Премьер Чехии Бабиш признал поражение на парламентских выборах
Премьер Чехии Бабиш признал поражение своего движения ANO на парламентских выборах
ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений.
"Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина (Петра) Фиалу. Мы проиграли, прежде всего, в Праге. Тем не менее, мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес. Против нас были 5 партий и движений, единственной целью которых была "поразить Бабиша", - сказал премьер.
Ранее Чешское ТВ сообщило, что победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений. После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, ее никто уже не сможет опередить.
Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем, оно отстало от победителей на 0,5%, набрав 27,2%. Третье место заняла еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" - 15,5%.
Четвертое место на выборах получило евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.
Лидеры обеих либеральных коалиций уже заявили о намерении начать в течение ближайших 24 часов переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Обе коалиции претендуют на получение 108 из 200 депутатских мандатов.
8 октября, 05:56Процедура выборов в парламент Чехии
В свою очередь, президент Милош Земан ранее заявил, что после выборов поручит формирование нового правительства лидеру победившей партии или движения, но никак не представителю победившей коалиции из нескольких партий и движений.
Вечером в субботу пресс-секретарь президента Иржи Овчачек сообщил о том, что в воскресенье Земан примет в своей резиденции Бабиша. Днем ранее Овчачек сообщил о том, что в связи с болезнью Земана его рабочая программа на ближайший период отменена.