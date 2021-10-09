https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753835842.html

Премьер Чехии Бабиш признал поражение на парламентских выборах

Премьер Чехии Бабиш признал поражение на парламентских выборах - РИА Новости, 09.10.2021

Премьер Чехии Бабиш признал поражение на парламентских выборах

Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу,... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:54

2021-10-09T20:54

2021-10-09T21:07

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андрей бабиш

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ПРАГА, 9 окт – РИА Новости. Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений."Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина (Петра) Фиалу. Мы проиграли, прежде всего, в Праге. Тем не менее, мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес. Против нас были 5 партий и движений, единственной целью которых была "поразить Бабиша", - сказал премьер.Ранее Чешское ТВ сообщило, что победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений. После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, ее никто уже не сможет опередить.Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем, оно отстало от победителей на 0,5%, набрав 27,2%. Третье место заняла еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" - 15,5%.Четвертое место на выборах получило евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.Лидеры обеих либеральных коалиций уже заявили о намерении начать в течение ближайших 24 часов переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Обе коалиции претендуют на получение 108 из 200 депутатских мандатов.В свою очередь, президент Милош Земан ранее заявил, что после выборов поручит формирование нового правительства лидеру победившей партии или движения, но никак не представителю победившей коалиции из нескольких партий и движений.Вечером в субботу пресс-секретарь президента Иржи Овчачек сообщил о том, что в воскресенье Земан примет в своей резиденции Бабиша. Днем ранее Овчачек сообщил о том, что в связи с болезнью Земана его рабочая программа на ближайший период отменена.

https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753834258.html

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в мире, чехия, прага, парламент чехии, андрей бабиш