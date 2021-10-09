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Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии - РИА Новости, 09.10.2021
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии
Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, заявило Чешское телевидение. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:20
2021-10-09T20:53
в мире
чехия
прага
парламент чехии
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ПРАГА, 9 окт — РИА Новости. Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, заявило Чешское телевидение.Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Оно отстало от победителей на 0,6%, набрав 27,1%. По данным ТВ Чехии, глава правительства уже признал поражение.На третьем месте — еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" — 15,5%.Лидеры обеих либеральных коалиций уже объявили, что в течение ближайших суток начнут переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Вместе они претендуют на 108 из 200 депутатских мандатов.Четвертое место на выборах получило движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.Остальные партии и движения не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Среди них оказались две старейшие партии республики — коммунистическая и социал-демократическая.
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в мире, чехия, прага, парламент чехии
20:20 09.10.2021 (обновлено: 20:53 09.10.2021)
 
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии

Оппозиционная коалиция "Вместе" выиграла парламентские выборы в Чехии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКостел святого Микулаша на Малой Стране в Праге
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ПРАГА, 9 окт — РИА Новости. Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, заявило Чешское телевидение.
"После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить", — говорится в сообщении.
Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Оно отстало от победителей на 0,6%, набрав 27,1%. По данным ТВ Чехии, глава правительства уже признал поражение.
На третьем месте — еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" — 15,5%.
Лидеры обеих либеральных коалиций уже объявили, что в течение ближайших суток начнут переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Вместе они претендуют на 108 из 200 депутатских мандатов.
Четвертое место на выборах получило движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.
Остальные партии и движения не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Среди них оказались две старейшие партии республики — коммунистическая и социал-демократическая.
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