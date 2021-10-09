https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753833458.html
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии - РИА Новости, 09.10.2021
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии
Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, заявило Чешское телевидение. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:20
2021-10-09T20:20
2021-10-09T20:53
в мире
чехия
прага
парламент чехии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152417/87/1524178716_37:0:3678:2048_1920x0_80_0_0_809a32f54599af2496c7a880ed1cc844.jpg
ПРАГА, 9 окт — РИА Новости. Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, заявило Чешское телевидение.Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Оно отстало от победителей на 0,6%, набрав 27,1%. По данным ТВ Чехии, глава правительства уже признал поражение.На третьем месте — еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" — 15,5%.Лидеры обеих либеральных коалиций уже объявили, что в течение ближайших суток начнут переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Вместе они претендуют на 108 из 200 депутатских мандатов.Четвертое место на выборах получило движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.Остальные партии и движения не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Среди них оказались две старейшие партии республики — коммунистическая и социал-демократическая.
https://ria.ru/20211008/chekhiya-1753296356.html
чехия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152417/87/1524178716_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_7bd9c8533f105ee6eaeb7822cea6f923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, прага, парламент чехии
20:20 09.10.2021 (обновлено: 20:53 09.10.2021)
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии
Оппозиционная коалиция "Вместе" выиграла парламентские выборы в Чехии
ПРАГА, 9 окт — РИА Новости.
Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии
, заявило Чешское телевидение
.
"После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить", — говорится в сообщении.
Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Оно отстало от победителей на 0,6%, набрав 27,1%. По данным ТВ Чехии, глава правительства уже признал поражение.
На третьем месте — еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" — 15,5%.
Лидеры обеих либеральных коалиций уже объявили, что в течение ближайших суток начнут переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Вместе они претендуют на 108 из 200 депутатских мандатов.
Четвертое место на выборах получило движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.
Остальные партии и движения не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Среди них оказались две старейшие партии республики — коммунистическая и социал-демократическая.