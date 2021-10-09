https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753833458.html

Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии

Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии - РИА Новости, 09.10.2021

Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии

Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, заявило Чешское телевидение. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:20

2021-10-09T20:20

2021-10-09T20:53

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ПРАГА, 9 окт — РИА Новости. Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла парламентские выборы в Чехии, заявило Чешское телевидение.Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Оно отстало от победителей на 0,6%, набрав 27,1%. По данным ТВ Чехии, глава правительства уже признал поражение.На третьем месте — еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" — 15,5%.Лидеры обеих либеральных коалиций уже объявили, что в течение ближайших суток начнут переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Вместе они претендуют на 108 из 200 депутатских мандатов.Четвертое место на выборах получило движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.Остальные партии и движения не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Среди них оказались две старейшие партии республики — коммунистическая и социал-демократическая.

https://ria.ru/20211008/chekhiya-1753296356.html

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в мире, чехия, прага, парламент чехии