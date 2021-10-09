https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753829288.html

Оппозиция вышла вперед на выборах в Чехии после подсчета на 99% участков

Оппозиция вышла вперед на выборах в Чехии после подсчета на 99% участков - РИА Новости, 09.10.2021

Оппозиция вышла вперед на выборах в Чехии после подсчета на 99% участков

Коалиция "Вместе", состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, вышла вперед на парламентских выборах в Чехии по итогам подсчета данных на 99% участков,... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:21

2021-10-09T19:21

2021-10-09T20:08

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ПРАГА, 9 окт — РИА Новости. Коалиция "Вместе", состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, вышла вперед на парламентских выборах в Чехии по итогам подсчета данных на 99% участков, сообщило Центральное статистическое управление."Вместе" набирает 27,45% голосов, правящее центристское движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша — на втором месте с 27,43%.Далее следует еще одна либеральная коалиция, объединяющая Пиратскую партию и движение "Старосты и независимые", у них 15,4%.Четвертое место занимает движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия" с 9,7%.Если либералы из обеих коалиций сумеют договориться о создании нового правительства, они получат простое большинство в парламенте, имея 109 из 200 мандатов. Их лидеры уже объявили, что в ближайшие часы начнут консультации.

https://ria.ru/20211008/chekhiya-1753296356.html

прага

чехия

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