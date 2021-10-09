https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753829288.html
Оппозиция вышла вперед на выборах в Чехии после подсчета на 99% участков
Оппозиция вышла вперед на выборах в Чехии после подсчета на 99% участков - РИА Новости, 09.10.2021
Оппозиция вышла вперед на выборах в Чехии после подсчета на 99% участков
Коалиция "Вместе", состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, вышла вперед на парламентских выборах в Чехии по итогам подсчета данных на 99% участков,... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T19:21
2021-10-09T19:21
2021-10-09T20:08
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ПРАГА, 9 окт — РИА Новости. Коалиция "Вместе", состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, вышла вперед на парламентских выборах в Чехии по итогам подсчета данных на 99% участков, сообщило Центральное статистическое управление."Вместе" набирает 27,45% голосов, правящее центристское движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша — на втором месте с 27,43%.Далее следует еще одна либеральная коалиция, объединяющая Пиратскую партию и движение "Старосты и независимые", у них 15,4%.Четвертое место занимает движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия" с 9,7%.Если либералы из обеих коалиций сумеют договориться о создании нового правительства, они получат простое большинство в парламенте, имея 109 из 200 мандатов. Их лидеры уже объявили, что в ближайшие часы начнут консультации.
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в мире, прага, чехия
19:21 09.10.2021 (обновлено: 20:08 09.10.2021)
Оппозиция вышла вперед на выборах в Чехии после подсчета на 99% участков
Либералы вышли вперед на выборах в парламент Чехии после подсчета на 99 процентах участков
ПРАГА, 9 окт — РИА Новости.
Коалиция "Вместе", состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, вышла вперед на парламентских выборах в Чехии
по итогам подсчета данных на 99% участков, сообщило Центральное статистическое управление.
"Вместе" набирает 27,45% голосов, правящее центристское движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша — на втором месте с 27,43%.
Далее следует еще одна либеральная коалиция, объединяющая Пиратскую партию и движение "Старосты и независимые", у них 15,4%.
Четвертое место занимает движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия" с 9,7%.
Если либералы из обеих коалиций сумеют договориться о создании нового правительства, они получат простое большинство в парламенте, имея 109 из 200 мандатов. Их лидеры уже объявили, что в ближайшие часы начнут консультации.