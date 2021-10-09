https://ria.ru/20211009/berlin-1753810160.html
В Берлине неизвестные напали на бывшего израильского военного
В Берлине неизвестные напали на бывшего израильского военного - РИА Новости, 09.10.2021
В Берлине неизвестные напали на бывшего израильского военного
Неизвестные атаковали в Берлине бывшего военнослужащего армии Израиля, инцидент произошел возле станции электричек S-Bahn Нёльднерплац, сообщила в субботу... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:34
2021-10-09T14:34
2021-10-09T15:03
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Неизвестные атаковали в Берлине бывшего военнослужащего армии Израиля, инцидент произошел возле станции электричек S-Bahn Нёльднерплац, сообщила в субботу пресс-служба полиции города."Вчера вечером неизвестные напали на бывшего солдата израильской армии в Руммельсбурге. По оперативным данным, 29-летний берлинец иудейского вероисповедания находился... на пути к станции городской железной дороги Нёльднерплац. На площади перед вокзалом его спросили о его убеждениях, он был одет в свитер с эмблемой ЦАХАЛ", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.Затем мужчине в лицо распылили перцовый спрей и повалили на землю. Злоумышленники скрылись. Мужчине была оказана амбулаторная помощь, он обратился в полицию. Ведется следствие по подозрению в политически мотивированном нанесении опасных телесных повреждений, сообщили в полиции.
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в мире, израиль, берлин (город)
14:34 09.10.2021 (обновлено: 15:03 09.10.2021)
В Берлине неизвестные напали на бывшего израильского военного
В Берлине неизвестные напали на бывшего израильского военного на площади перед вокзалом