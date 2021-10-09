https://ria.ru/20211009/bashkiriya-1753812000.html

В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 09.10.2021

В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T15:16

2021-10-09T15:16

2021-10-09T15:16

происшествия

распространение "птичьего гриппа" в россии

здоровье - общество

республика башкортостан

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УФА, 9 окт – РИА Новости. Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону.Ранее управление по ветеринарии региона сообщало, что в одном из хозяйств Туймазинского района у гусей выявили птичий грипп. Отмечалось, что птицы могли заразиться от перелетных пернатых на озере."Распоряжением главы района введен режим чрезвычайной ситуации. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Подчеркивается, что специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырех селах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа."Изъятые птицы уничтожены. В целях снижения социальной напряженности с населением проведена разъяснительная работа. Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211006/ptichiy_gripp-1753296845.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, распространение "птичьего гриппа" в россии, здоровье - общество, республика башкортостан