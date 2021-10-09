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В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 09.10.2021
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа
Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:16
2021-10-09T15:16
происшествия
распространение "птичьего гриппа" в россии
здоровье - общество
республика башкортостан
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УФА, 9 окт – РИА Новости. Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону.Ранее управление по ветеринарии региона сообщало, что в одном из хозяйств Туймазинского района у гусей выявили птичий грипп. Отмечалось, что птицы могли заразиться от перелетных пернатых на озере."Распоряжением главы района введен режим чрезвычайной ситуации. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Подчеркивается, что специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырех селах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа."Изъятые птицы уничтожены. В целях снижения социальной напряженности с населением проведена разъяснительная работа. Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь", - сообщили в ведомстве.
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республика башкортостан
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происшествия, распространение "птичьего гриппа" в россии, здоровье - общество, республика башкортостан
15:16 09.10.2021
 
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

В Туймазинском районе Башкирии ввели режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВакцинация птицы
Вакцинация птицы - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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УФА, 9 окт – РИА Новости. Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону.
Ранее управление по ветеринарии региона сообщало, что в одном из хозяйств Туймазинского района у гусей выявили птичий грипп. Отмечалось, что птицы могли заразиться от перелетных пернатых на озере.
"Распоряжением главы района введен режим чрезвычайной ситуации. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.
Подчеркивается, что специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырех селах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа.
"Изъятые птицы уничтожены. В целях снижения социальной напряженности с населением проведена разъяснительная работа. Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияРаспространение "птичьего гриппа" в РоссииЗдоровье - ОбществоРеспублика Башкортостан
 
 
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