https://ria.ru/20211009/bashkiriya-1753812000.html
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 09.10.2021
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа
Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:16
2021-10-09T15:16
2021-10-09T15:16
происшествия
распространение "птичьего гриппа" в россии
здоровье - общество
республика башкортостан
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УФА, 9 окт – РИА Новости. Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону.Ранее управление по ветеринарии региона сообщало, что в одном из хозяйств Туймазинского района у гусей выявили птичий грипп. Отмечалось, что птицы могли заразиться от перелетных пернатых на озере."Распоряжением главы района введен режим чрезвычайной ситуации. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.Подчеркивается, что специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырех селах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа."Изъятые птицы уничтожены. В целях снижения социальной напряженности с населением проведена разъяснительная работа. Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20211006/ptichiy_gripp-1753296845.html
республика башкортостан
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, распространение "птичьего гриппа" в россии, здоровье - общество, республика башкортостан
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа
В Туймазинском районе Башкирии ввели режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа
УФА, 9 окт – РИА Новости. Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа, заявили в ГУМЧС по региону.
Ранее управление по ветеринарии региона сообщало, что в одном из хозяйств Туймазинского района
у гусей выявили птичий грипп. Отмечалось, что птицы могли заразиться от перелетных пернатых на озере.
"Распоряжением главы района введен режим чрезвычайной ситуации. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей", - говорится в сообщении ГУМЧС по Башкирии.
Подчеркивается, что специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырех селах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа.
"Изъятые птицы уничтожены. В целях снижения социальной напряженности с населением проведена разъяснительная работа. Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь", - сообщили в ведомстве.