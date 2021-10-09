https://ria.ru/20211009/avariya-1753800860.html
Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов - РИА Новости, 09.10.2021
Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
Подача пара для работы двух заводов в Минске прекращена из-за инцидента на столичной теплоэлектроцентрали, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:37
2021-10-09T12:37
2021-10-09T12:37
в мире
минск
мчс белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/44/1531224488_0:176:3469:2127_1920x0_80_0_0_f98884fb83cfccbeeae4b5ae8ecced52.jpg
МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Подача пара для работы двух заводов в Минске прекращена из-за инцидента на столичной теплоэлектроцентрали, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС Белоруссии Виталий Новицкий.По данным белорусских спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной аварии, по предварительным данным, стал износ экранного трубопровода котла. Устранением инцидента на молочном и пивоваренном заводах занимаются аварийные бригады энергетического предприятия. Предварительно сообщается, что работы продлятся до 17:00 субботы.
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/44/1531224488_199:0:3271:2304_1920x0_80_0_0_2f14886f068dcf38f83f0dfa3b0605ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, мчс белоруссии
Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
Авария на ТЭЦ нарушила работу молочного и пивоваренного заводов в Минске