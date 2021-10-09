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Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов - РИА Новости, 09.10.2021
Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
Подача пара для работы двух заводов в Минске прекращена из-за инцидента на столичной теплоэлектроцентрали, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:37
2021-10-09T12:37
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Подача пара для работы двух заводов в Минске прекращена из-за инцидента на столичной теплоэлектроцентрали, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС Белоруссии Виталий Новицкий.По данным белорусских спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной аварии, по предварительным данным, стал износ экранного трубопровода котла. Устранением инцидента на молочном и пивоваренном заводах занимаются аварийные бригады энергетического предприятия. Предварительно сообщается, что работы продлятся до 17:00 субботы.
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в мире, минск, мчс белоруссии
12:37 09.10.2021
 
Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов

Авария на ТЭЦ нарушила работу молочного и пивоваренного заводов в Минске

© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Depositphotos / 3114635_clashot
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Подача пара для работы двух заводов в Минске прекращена из-за инцидента на столичной теплоэлектроцентрали, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС Белоруссии Виталий Новицкий.
"Девятого октября в 1:25 в результате порыва экранного трубопровода энергетического котла на ТЭЦ-3 в Минске была прекращена подача пара для обеспечения процесса пастеризации продукции на Минском молочном заводе и пивоваренном предприятии. Для обеспечения населения имеется запас готовой продукции", - рассказал Новицкий.
По данным белорусских спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной аварии, по предварительным данным, стал износ экранного трубопровода котла. Устранением инцидента на молочном и пивоваренном заводах занимаются аварийные бригады энергетического предприятия. Предварительно сообщается, что работы продлятся до 17:00 субботы.
 
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