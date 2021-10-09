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Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов

Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов - РИА Новости, 09.10.2021

Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов

Подача пара для работы двух заводов в Минске прекращена из-за инцидента на столичной теплоэлектроцентрали, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T12:37

2021-10-09T12:37

2021-10-09T12:37

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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Подача пара для работы двух заводов в Минске прекращена из-за инцидента на столичной теплоэлектроцентрали, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС Белоруссии Виталий Новицкий.По данным белорусских спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной аварии, по предварительным данным, стал износ экранного трубопровода котла. Устранением инцидента на молочном и пивоваренном заводах занимаются аварийные бригады энергетического предприятия. Предварительно сообщается, что работы продлятся до 17:00 субботы.

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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