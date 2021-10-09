Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/avariya-1753798614.html
В Самарской области три человека погибли в ДТП
В Самарской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.10.2021
В Самарской области три человека погибли в ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:12
2021-10-09T12:22
происшествия
сызранский район
самарская область
hyundai solaris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753798987_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_5671d6048320e2718fc0b9218d053611.jpg
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло на восьмом километре автодороги М-5 "Урал"."По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru. Погибли три человека - водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают очевидцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/bashkirova-1753545132.html
сызранский район
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753798987_20:0:980:720_1920x0_80_0_0_5f5de7534c7fc9599fbf4eb572138ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сызранский район, самарская область, hyundai solaris
12:12 09.10.2021 (обновлено: 12:22 09.10.2021)
 
В Самарской области три человека погибли в ДТП

В Самарской области три человека погибли в ДТП при столкновении легковых автомобилей

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиДТП на восьмом километре автодороги М-5 "Урал" под Самарой
ДТП на восьмом километре автодороги М-5 Урал под Самарой - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло на восьмом километре автодороги М-5 "Урал".
Студентка Валерия Башкирова, обвиняемая в совершении ДТП на улице Авиаторов в Москве, перед началом заседания Солнцевского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 16:58В России
Суд продлил арест устроившей смертельное ДТП с детьми москвичке
"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru. Погибли три человека - водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают очевидцев.
 
ПроисшествияСызранский районСамарская областьHyundai Solaris
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
11:46В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:43Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах
Лента новостейМолния