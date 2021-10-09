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В Самарской области три человека погибли в ДТП
В Самарской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.10.2021
В Самарской области три человека погибли в ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:12
2021-10-09T12:12
2021-10-09T12:22
происшествия
сызранский район
самарская область
hyundai solaris
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло на восьмом километре автодороги М-5 "Урал"."По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru. Погибли три человека - водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают очевидцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/bashkirova-1753545132.html
сызранский район
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происшествия, сызранский район, самарская область, hyundai solaris
12:12 09.10.2021 (обновлено: 12:22 09.10.2021)
В Самарской области три человека погибли в ДТП
В Самарской области три человека погибли в ДТП при столкновении легковых автомобилей