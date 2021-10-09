https://ria.ru/20211009/avariya-1753798614.html

В Самарской области три человека погибли в ДТП

В Самарской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.10.2021

В Самарской области три человека погибли в ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T12:12

2021-10-09T12:12

2021-10-09T12:22

происшествия

сызранский район

самарская область

hyundai solaris

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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло на восьмом километре автодороги М-5 "Урал"."По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru. Погибли три человека - водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают очевидцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/bashkirova-1753545132.html

сызранский район

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сызранский район, самарская область, hyundai solaris