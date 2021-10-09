https://ria.ru/20211009/apple-1753814175.html
Глава Apple раскрыл истинное предназначение iPhone
Глава Apple раскрыл истинное предназначение iPhone - РИА Новости, 09.10.2021
Глава Apple раскрыл истинное предназначение iPhone
При создании новых гаджетов команда Apple стремится научить людей осознанно потреблять информацию. Об этом в интервью изданию Bustle рассказал генеральный... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:44
2021-10-09T15:44
2021-10-09T16:03
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. При создании новых гаджетов команда Apple стремится научить людей осознанно потреблять информацию. Об этом в интервью изданию Bustle рассказал генеральный директор компании Тима Кука.По словам Кука, новая функция "Экранное время" призвана продемонстрировать пользователям, как часто и долго они используют свои девайсы на самом деле. Кук подчеркнул, что компания выступает против "бессмысленной прокрутки" лент с информацией.Глава Apple выступил за то, чтобы люди с пользой применяли устройства компании, например, устраивали выставки фотографий, общались с семьей и друзьями с помощью FaceTime.Официальный страт продаж iPhone 13 стартовал 24 сентября. Семейство включает четыре модели. Все они основаны на новом чипе A15, получили уменьшенный экранный вырез, улучшенные камеры, а время автономной работы стало больше.
https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html
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15:44 09.10.2021 (обновлено: 16:03 09.10.2021)
Глава Apple раскрыл истинное предназначение iPhone
Глава Apple Кук призвал применять устройства компании в полезных целях