https://ria.ru/20211009/apple-1753814175.html

Глава Apple раскрыл истинное предназначение iPhone

Глава Apple раскрыл истинное предназначение iPhone - РИА Новости, 09.10.2021

Глава Apple раскрыл истинное предназначение iPhone

При создании новых гаджетов команда Apple стремится научить людей осознанно потреблять информацию. Об этом в интервью изданию Bustle рассказал генеральный... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T15:44

2021-10-09T15:44

2021-10-09T16:03

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. При создании новых гаджетов команда Apple стремится научить людей осознанно потреблять информацию. Об этом в интервью изданию Bustle рассказал генеральный директор компании Тима Кука.По словам Кука, новая функция "Экранное время" призвана продемонстрировать пользователям, как часто и долго они используют свои девайсы на самом деле. Кук подчеркнул, что компания выступает против "бессмысленной прокрутки" лент с информацией.Глава Apple выступил за то, чтобы люди с пользой применяли устройства компании, например, устраивали выставки фотографий, общались с семьей и друзьями с помощью FaceTime.Официальный страт продаж iPhone 13 стартовал 24 сентября. Семейство включает четыре модели. Все они основаны на новом чипе A15, получили уменьшенный экранный вырез, улучшенные камеры, а время автономной работы стало больше.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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