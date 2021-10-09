https://ria.ru/20211009/antalya-1753843377.html
В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
В Анталье задержали два авиарейса с россиянами - РИА Новости, 09.10.2021
В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Два авиарейса с гражданами РФ задержаны в турецкой Анталье, пассажиры обеспечены питанием и размещены в отеле, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T23:24
2021-10-09T23:24
2021-10-09T23:25
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Два авиарейса с гражданами РФ задержаны в турецкой Анталье, пассажиры обеспечены питанием и размещены в отеле, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе."Девятого октября в связи с техническим неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту. Сотрудники генконсульства уточнили ситуацию в администрации аэропорта, установили контакт с представителями туроператора и авиаперевозчика. Пассажирам рейса FH5631 (169 человек), следовавшего маршрутом Москва – Анталья - Шарм-эль-Шейх, предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием. Время вылета будет определено по замене воздушного борта", - сообщила российская дипмиссия.Кроме того, более двухсот российских граждан, прибывших в Анталью бортом FH7850 для пересадки на стыковочный рейс в Хургаду, находятся в транзитной зоне аэропорта. Они обеспечены водой и питанием. "По информации авиаперевозчика, вылет намечен ориентировочно на 23.00 по местному (мск) времени. Генконсульство держит вопрос на контроле и следит за развитием ситуации", - отмечается в сообщении.
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в мире, турция, анталья (провинция), россия
23:24 09.10.2021 (обновлено: 23:25 09.10.2021)
В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Два авиарейса с россиянами задержаны в турецкой Анталье