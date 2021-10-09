https://ria.ru/20211009/angara-1753829079.html

Минобороны планирует провести 17 пусков "Ангары-А5" с Плесецка

Минобороны планирует провести 17 пусков "Ангары-А5" с Плесецка - РИА Новости, 09.10.2021

Минобороны планирует провести 17 пусков "Ангары-А5" с Плесецка

Минобороны России планирует провести 17 пусков новейших ракет тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк до конца 2027 года, следует из репортажа ГТРК... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:19

2021-10-09T19:19

2021-10-09T19:19

министерство обороны рф (минобороны рф)

космос - риа наука

плесецк (космодром)

россия

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Минобороны России планирует провести 17 пусков новейших ракет тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк до конца 2027 года, следует из репортажа ГТРК "Поморье", опубликованного на странице телеканала в Youtube.На кадрах репортажа о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на космодром Плесецк видна таблица, согласно которой в рамках опытно-конструкторской работы в 2021 году запланирован один пуск, а в 2022 – два. Таким образом, программа летных испытаний сокращена с шести до пяти (учитывая пуски 2014 и 2020 годов). Изначально она включала 10 испытательных стартов ракеты.Затем должны начаться серийные пуски, в 2023 году "Ангару" запустят еще два раза. С 2024 по 2027 годы запланировано по три пуска в год.Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, плесецк (космодром), россия