https://ria.ru/20211009/akhmatova-1753827373.html

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси - РИА Новости, 09.10.2021

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил, что местный кот Ося пропал. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T18:58

2021-10-09T18:58

2021-10-09T19:44

происшествия

санкт-петербург

анна ахматова

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил, что местный кот Ося пропал."Друзья, у нас беда. Потерялся самый старший музейный кот Ося. Последний раз его видели вчера, 8 октября, в саду Фонтанного дома", — сообщило учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На опубликованной видеозаписи видно, что кота в арке забирает и уносит неизвестная девушка, это произошло в ночь с 7 на 8 октября.Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создали в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году музей разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных — Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, анна ахматова, россия