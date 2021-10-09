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Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси
Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси - РИА Новости, 09.10.2021
Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил, что местный кот Ося пропал. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T18:58
2021-10-09T19:44
происшествия
санкт-петербург
анна ахматова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил, что местный кот Ося пропал."Друзья, у нас беда. Потерялся самый старший музейный кот Ося. Последний раз его видели вчера, 8 октября, в саду Фонтанного дома", — сообщило учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На опубликованной видеозаписи видно, что кота в арке забирает и уносит неизвестная девушка, это произошло в ночь с 7 на 8 октября.Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создали в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году музей разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных — Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству.
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происшествия, санкт-петербург, анна ахматова, россия
18:58 09.10.2021 (обновлено: 19:44 09.10.2021)
 
Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге сообщил о пропаже кота Оси

© Фото : Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме/ВКонтактеСамый старший музейный кот Ося в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге
Самый старший музейный кот Ося в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил, что местный кот Ося пропал.
"Друзья, у нас беда. Потерялся самый старший музейный кот Ося. Последний раз его видели вчера, 8 октября, в саду Фонтанного дома", — сообщило учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На опубликованной видеозаписи видно, что кота в арке забирает и уносит неизвестная девушка, это произошло в ночь с 7 на 8 октября.
"Ося рыжий, крупный, спокойный. Возраст около 16 лет. Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта. Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом — пожалуйста, верните его нам! Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы", — говорится в сообщении.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создали в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году музей разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных — Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАнна АхматоваРоссия
 
 
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